С 20-го места на третье. Все обгоны Сайнса в Сан-Паулу: видео
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В социальных сетях пресс-служба Формулы 1 опубликовала нарезку со всеми обгонами Карлоса Сайнса, который впервые в карьере стал третьим по итогам Гран При.
На Гран При Бразилии Карлос Сайнс стартовал с последней позиции из-за неполадок с мотором в квалификации.
Благодаря стратегии с одним пит-стопом (испанец был единственным, кто менял шины только один раз), стабильности и проблемам у соперников Сайнс пришел к финишу четвертым – а после штрафа Льюиса Хэмилтона переместился на третье место. Этот подиум стал для McLaren первым с 2014 года.
Полная версия ролика доступна на канале Ф1 на YouTube.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
С 20-го места на третье. Все обгоны Сайнса в Сан-Паулу: видео
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