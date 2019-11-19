С 20-го места на третье. Все обгоны Сайнса в Сан-Паулу: видео

На Гран При Бразилии Карлос Сайнс стартовал с последней позиции из-за неполадок с мотором в квалификации.

Благодаря стратегии с одним пит-стопом (испанец был единственным, кто менял шины только один раз), стабильности и проблемам у соперников Сайнс пришел к финишу четвертым – а после штрафа Льюиса Хэмилтона переместился на третье место. Этот подиум стал для McLaren первым с 2014 года.

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