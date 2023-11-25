«С 1984 года такого не было». Вольф пошутил над судьями Ф1 после вызова на разбор

Тото Вольфа вместе с главой Ferrari Фредериком Вассером вызвали для объяснений к судьям FIA после того, как на прошлом этапе в Лас-Вегасе оба позволили себе использовать непечатные выражения по ходу официальной пресс-конференции.

Француз не удержался в рамках приличия, говоря о назначенном Карлосу Сайнсу штрафе за установку новой батареи, в котором ни пилот, ни Скудерия не были виноваты – в машину влетела крышка дренажного люка. Вольф же дал волю эмоциям, рассуждая о пятничных конфузах организаторов в Неваде.

Покинув судейскую комнату в Абу-Даби, Тото рассказал в интервью Sky Sports: «Это было классно. Меня вызвали на разбор во второй раз – прошлый был в 1984-м, когда мне было 12 лет и я учился в школе.

Думаю, позитив здесь в том, что мы являемся примером для подражания и представляем наш спорт. При этом [английский язык] для некоторых из нас не является родным, потому неправильные слова порой слетают с языка. Но мне кажется, что тем, кто является здесь боссом или управляет машиной, не стоит использовать такие выражения – ведь за нами следит юная аудитория».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

В итоговом решении FIA по итогам разбора признается, что «использование выражений, о которых идет речь, в данном случае было спровоцировано резким восклицанием по ходу пресс-конференции и, следовательно, не может считаться типичным для руководителя этой команды». Учитывая это смягчающее обстоятельство, Вольфу назначили лишь предупреждение.

«Надо смотреть на общую картину, – сказал Тото. – Именно по этой причине я согласен с вызовом на разбор.

Мы все – гонщики, представители команд и официальные лица FIA – должны придерживаться спортивных правил. У нас есть порядок принятия решений, этический кодекс FIA и так далее.

Я могу лишь поаплодировать тому, как мы общими усилиями пресекли эпизод с руганью. Ведь существует строгий набор правил и руководств, которых все мы должны придерживаться в интересах спорта».