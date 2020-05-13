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Рынок пилотов в 2021 году: больше половины вакансий пока свободны

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Рынок пилотов в 2021 году: больше половины вакансий пока свободны
13 мая 2020 г., 06:53

За ситуацией с контрактами во второй половине этого года мы будем следить с не меньшим интересом, чем за собственно гонками. Ведь сейчас эти контракты есть только у шести пилотов

Из-за вирусной эпидемии сезон переходов в Формуле 1 внезапно стартовал еще до того, как состоялась первая гонка. И хотя пилотам и командам еще предстоит разыграть титулы 2020 года, объявление Ferrari о расставании с Себастьяном Феттелем заставило уже сейчас говорить про сезон-2021. Итак, что же можно достоверно сказать о пелотоне ближайшего будущего?

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Mercedes: Ни у одного из двух нынешних гонщиков нет контракта на 2021 год. Хэмилтон на словах близок к новой договоренности с Тото Вольфом, но на деле регулярно общается с Ferrari. Боттас недавно дал понять, что был бы очень рад новому многолетнему соглашению с действующими чемпионами.

Ferrari: Леклер еще в прошлом декабре продлил контракт и останется в Маранелло минимум до 2024 года. С будущего сезона у монегаска появится новый напарник, имя которого обещает стать главной интригой ближайших недель (или как минимум дней). 

Red Bull: У Ферстаппена также многолетнее соглашение – на четыре ближайших года. При этом доктор Марко не так давно проговорился, что в нем прописана опция досрочного расторжения. Вакансия второго пилота на 2021-й открыта. 

McLaren: Прошлой осенью Норрис продлил контракт еще на три года. У Сайнса изначальные договоренности предусматривали выступления до конца 2020-го, но есть достоверные данные, что еще в прошлом году они с командой начали переговоры о продлении. Впрочем, от Ferrari в ближайшие дни ждут объявления о контракте именно с Сайнсом.

Renault: Окон останется минимум до конца 2021-го. Кто станет его напарником в будущем сезоне, пока неясно – соглашение с Риккардо истекает в этом году.

AlphaTauri: В концерне Red Bull традиционно переходят к выбору пилотов для «младшей» команды после того, как определятся с главной. И в последнее время используют почти исключительно годичные контракты.

Racing Point: Летом 2019-го Перес подписал новое трехлетнее соглашение с будущей Aston Martin. Контракт Стролла формально действует до конца 2020-го, но сложно представить ситуацию, в которой пилот потерял бы место в проекте собственного отца.

Alfa Romeo: Будучи дочерней структурой Ferrari, команда редко спешит с анонсами. Соглашения обоих нынешних гонщиков истекают в конце 2020-го.

Haas: Американцы в последнее время подозрительно часто говорили о том, что им надо заново оценить отдачу от своих выступлений в Ф1. Контрактов с гонщиками на выступления после 2020 года у команды нет.

Williams: Расселл изначально подписал трехлетнее соглашение, и предстоящий сезон станет для него вторым в Гроу. У Латифи все официально озвученные договоренности с командой касаются только 2020-го.

Действующие контракты пилотов Ф1 после 2020 года

Команда Гонщик Гонщик
Mercedes ? ?
Ferrari Monaco Шарль Леклер (до конца 2024-го) ?
Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен (до конца 2023-го) ?
McLaren United Kingdom Ландо Норрис (до конца 2022-го) ?
Renault France Эстебан Окон (до конца 2021-го) ?
Racing Point Mexico Серхио Перес (до конца 2022-го) ?
AlphaTauri ? ?
Alfa Romeo ? ?
Haas ? ?
Williams United Kingdom Джордж Расселл (до конца 2021-го) ?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин , Ромен Грожан В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Кевин Магнуссен , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл В Магазин , Джордж Расселл , Карлос Сайнс В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point

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