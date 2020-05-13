Рынок пилотов в 2021 году: больше половины вакансий пока свободны
За ситуацией с контрактами во второй половине этого года мы будем следить с не меньшим интересом, чем за собственно гонками. Ведь сейчас эти контракты есть только у шести пилотов
Из-за вирусной эпидемии сезон переходов в Формуле 1 внезапно стартовал еще до того, как состоялась первая гонка. И хотя пилотам и командам еще предстоит разыграть титулы 2020 года, объявление Ferrari о расставании с Себастьяном Феттелем заставило уже сейчас говорить про сезон-2021. Итак, что же можно достоверно сказать о пелотоне ближайшего будущего?
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Mercedes: Ни у одного из двух нынешних гонщиков нет контракта на 2021 год. Хэмилтон на словах близок к новой договоренности с Тото Вольфом, но на деле регулярно общается с Ferrari. Боттас недавно дал понять, что был бы очень рад новому многолетнему соглашению с действующими чемпионами.
Ferrari: Леклер еще в прошлом декабре продлил контракт и останется в Маранелло минимум до 2024 года. С будущего сезона у монегаска появится новый напарник, имя которого обещает стать главной интригой ближайших недель (или как минимум дней).
Red Bull: У Ферстаппена также многолетнее соглашение – на четыре ближайших года. При этом доктор Марко не так давно проговорился, что в нем прописана опция досрочного расторжения. Вакансия второго пилота на 2021-й открыта.
McLaren: Прошлой осенью Норрис продлил контракт еще на три года. У Сайнса изначальные договоренности предусматривали выступления до конца 2020-го, но есть достоверные данные, что еще в прошлом году они с командой начали переговоры о продлении. Впрочем, от Ferrari в ближайшие дни ждут объявления о контракте именно с Сайнсом.
Renault: Окон останется минимум до конца 2021-го. Кто станет его напарником в будущем сезоне, пока неясно – соглашение с Риккардо истекает в этом году.
AlphaTauri: В концерне Red Bull традиционно переходят к выбору пилотов для «младшей» команды после того, как определятся с главной. И в последнее время используют почти исключительно годичные контракты.
Racing Point: Летом 2019-го Перес подписал новое трехлетнее соглашение с будущей Aston Martin. Контракт Стролла формально действует до конца 2020-го, но сложно представить ситуацию, в которой пилот потерял бы место в проекте собственного отца.
Alfa Romeo: Будучи дочерней структурой Ferrari, команда редко спешит с анонсами. Соглашения обоих нынешних гонщиков истекают в конце 2020-го.
Haas: Американцы в последнее время подозрительно часто говорили о том, что им надо заново оценить отдачу от своих выступлений в Ф1. Контрактов с гонщиками на выступления после 2020 года у команды нет.
Williams: Расселл изначально подписал трехлетнее соглашение, и предстоящий сезон станет для него вторым в Гроу. У Латифи все официально озвученные договоренности с командой касаются только 2020-го.
Действующие контракты пилотов Ф1 после 2020 года
|Команда
|Гонщик
|Гонщик
|Mercedes
|?
|?
|Ferrari
|Шарль Леклер (до конца 2024-го)
|?
|Red Bull
|Макс Ферстаппен (до конца 2023-го)
|?
|McLaren
|Ландо Норрис (до конца 2022-го)
|?
|Renault
|Эстебан Окон (до конца 2021-го)
|?
|Racing Point
|Серхио Перес (до конца 2022-го)
|?
|AlphaTauri
|?
|?
|Alfa Romeo
|?
|?
|Haas
|?
|?
|Williams
|Джордж Расселл (до конца 2021-го)
|?
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Рынок пилотов в 2021 году: больше половины вакансий пока свободны
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