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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Боттас устроил завал, испортив гонку обоим Red Bull

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, главный редактор

Финский гонщик сделал себя главной мишенью для критики как минимум на все время летнего перерыва

Боттас устроил завал, испортив гонку обоим Red Bull

Гран При Венгрии начался с серьезного завала в первом повороте, который привел к сходу сразу четырех гонщиков.

Виновником инцидента стал Валттери Боттас. Финн неудачно стартовал, потеряв к моменту торможения перед первым поворотом сразу несколько мест. В частности, пилота Mercedes обошел Ландо Норрис.

 

 

На торможении финн находился непосредственно за британцем – и подтолкнул пилота McLaren на входе в поворот. Норрис сразу же врезался в машину Ферстаппена (который в этот момент вышел на второе место), а Боттас после этого столкнулся с Серхио Пересом, у которого были хорошие шансы выйти из первого поворота третьим.

Авария: Валттери Боттас, Mercedes F1 W12, Серхио Перес, Red Bull RB16B

Авария: Валттери Боттас, Mercedes F1 W12, Серхио Перес, Red Bull RB16B
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В результате инцидента сошли Боттас, Норрис и Перес, а также Шарль Леклер и Лэнс Стролл, столкнувшиеся на апексе первого поворота уже без помощи финна (зацепив при этом еще и Даниэля Риккардо).

 

Ферстаппен на поврежденной машине был вынужден заехать в боксы, откуда выехал на 13-й позиции. В результате неразберихи на трассе в первую пятерку (за спиной лидирующего Льюиса Хэмилтона) попали Эстебан Окон, Себастьян Феттель, Карлос Сайнс и Юки Цунода. Впрочем, в конце первого круга судьи остановили заезд для расчистки трассы от обломков. Но сошедшие на первом круге пилоты уже в любом случае не смогут вернуться в гонку.

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