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Формула 1 Новость

Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год

Американец занял 20-ю и последнюю вакансию в пелотоне, гарантировав Суперлицензию по итогам сезона в Формуле 2

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Williams официально назвала Сарджента своим пилотом на 2023 год
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Команда Williams еще на этапе в Остине объявила, что лишь отсутствие Суперлицеззии отделяет гонщика молодежной программы Логана Сарджента от контракта. На финальном этапе Ф2 пилот сделал свою часть работы, заработав недостающие баллы, и коллектив сдержал слово: Сарджент официально получил место за рулем на предстоящий чемпионат, заменив Николя Латифи.

В понедельник было сделано официальное объявление о контракте с 21-летним уроженцем Флориды, который шесть последних лет живет в Лондоне. Пока сотрудничество с Логаном рассчитано только на один год. 

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«Для меня возможность стартовать в Формуле 1 за Williams Racing – это огромная честь и мечта, ставшая реальностью, – цитирует дебютанта пресс-служба. – Я очень благодарен команде и [ее владельцам из] Dorilton Motor Sports за поддержку, которую я получал с того момента, как присоединился к команде на Гран При США 2021 года.

Работа в Академии Williams дала мне важную возможность для развития и позволила подготовиться к следующей главе. Я готов стать частью нового приключения и в восторге от возможности помочь прогрессу команды».

Первое появление американца за рулем в статусе призового пилота состоится уже во вторник на тестах в Абу-Даби. 

Сарджент провел большую часть карьеры в европейских молодежных сериях. В 2020-м он всего четыре очка уступил будущему сопернику по Ф1 Оскару Пиастри в споре за титул чемпиона Формулы 3, а в нынешнем сезоне одержал в Ф2 две победы по ходу дебютного сезона и еще дважды поднимался на подиум. 

Williams трижды сажала гонщика за руль по ходу пятничных тренировок в осенних Гран При, чтобы помочь ему заработать баллы Суперлицензии.

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