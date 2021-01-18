«Русских оценивают иначе». Мазепин о дискриминации в Ф1

Никите Мазепину только предстоит дебютировать в Формуле 1, где он поедет за Haas в 2021 году. Однако, пилот уже считает, что в чемпионате к российским пилотам относятся с предубеждением.

«То, что русских оценивают иначе, для меня ожидаемо, – сказал Мазепин в подкасте «Гаснут огни». – Я вырос в России, я исконно русский человек и хочу остаться здесь. Очень надеюсь, что мое будущее будет связано с Россией, поэтому я понимаю и готов смириться с тем, что если я хочу быть русским, то будет такое отношение.

К сожалению, я буду единственным русским гонщиком».

Мазепин также поделился планами на грядущий сезон: «Моей целью было прийти в Формулу 1, она сейчас достигнута. Я хочу тут остаться и остаться не для массовки, а попробовать добиться хороших результатов.

Я хочу попробовать сделать так, чтобы Россия наконец на мировой арене Формулы 1 была хотя бы рядом с такими странами, как Германия со своими чемпионами, как Англия со своими чемпионами. Россию в этом ряду никто не называет. Я хочу постараться это изменить, и у меня будет такая возможность».