Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

С 2019 года Джордж Расселл выступает за Williams – его соглашение с командой истекает в конце нынешнего чемпионата. Будущее гонщика остается одной из интриг Ф1: после выступления за Mercedes на Гран При Сахира в конце 2020-го многие предсказывают его переход в чемпионскую команду на место Валттери Ботттаса.

Учитывая, что штутгартский концерн уже пятый год поддерживает карьеру Расселла, такой сценарий выглядит вполне реальным – хотя некоторые отмечают, что молодой быстрый напарник едва ли устроит Льюиса Хэмилтона.

Сам Джордж рассказал Motorsport.com, что хочет прежде всего определенности – причем чем быстрее, тем лучше.

«Думаю, мы все хотим прийти к какому-то решению, – объяснил он. – Причем еще до летнего перерыва. Это в общих интересах.

Но если говорить честно, я не хочу никого подгонять – ни Mercedes, ни Williams. Так что просто концентрируюсь на своей работе.

Могу лишь повторить, что если я смогу выступать на том уровне, какой считаю для себя достижимым, этого хватит для верного позиционирования на рынке пилотов.

Думаю, та гонка в Бахрейне дала мне уникальный шанс, и тогда я практически сумел все доказать.

До этого неизвестных всегда было чересчур много – из-за той ситуации, в которой я оказался [из-за слабой формы Williams].

Так что сейчас я не стараюсь не проявлять особой активности, а просто наслаждаться каждой гонкой».

Он добавил: «Было бы очень здорово для спорта и для Mercedes, если бы Льюис продолжал выступления. И понятно, что любой молодой пилот хочет соперничать с самыми лучшими. А Льюис – самый лучший».

Говоря о возможности оказаться в Mercedes, Расселл сделал реверанс в пользу чемпионов мира: «Mercedes занимается моей карьерой и действует так, как будет лучше для меня. Это уникальная история.

Если, по их мнению, я заслуживаю возможности, то они мне ее предоставят. Если нет – то найдут мне какое-то другое место, где я смогу продолжать прогрессировать.

Но сам я чувствую, что готов сражаться за победы и титул чемпиона. Я готов к этому уже сейчас, а к концу сезона у меня будет опыт еще одного чемпионата. Так что где бы я ни оказался в будущем году, хочу получить машину, на которой можно будет побеждать.

Мне не хочется всю карьеру биться за 15-е и 16-е места. Я и так долго занимался этим, чтобы получить шанс выигрывать. И теперь нацелен на это больше, чем на что бы то ни было».