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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Руль работал сам по себе». Перес рассказал обо всех проблемах в гонке

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Чеко допустил за гонку множество ошибок, но проблемы были не только в нем самом

«Руль работал сам по себе». Перес рассказал обо всех проблемах в гонке

Серхио Перес остался без очков на Гран При Эмилии-Романьи, несмотря на старт с первого ряда. Мексиканец принялся терять позиции уже на старте, а его попытки отыграться позднее заканчивались собственными ошибками гонщика. 

«В целом это был очень плохой день и очень плохая работа с моей стороны, – признал Перес после финиша. – Мне очень стыдно перед командой. С нетерпением жду возможности разобраться с тем, что сегодня пошло не так.

Я не знал эту машину в таких условиях. На старте мне потребовалось много времени, чтобы прогреть резину. Я не знал, как сильно могу менять настройки, это добавило сложностей и я допустил ошибку. Я извлеку уроки и буду приносить команде больше пользы. Мы должны были занять два первых места».

Во многом гонка Переса была испорчена двумя ошибками. Сначала он вылетел с трассы в режиме машины безопасности, а вернувшись на асфальт решил занять прежнюю позицию. Для этого мексиканец обогнал двух соперников под сейфти-каром, за что получил 10-секундный штраф.

А пытаясь отыграться после наказания, мексиканец допустил разворот и откатился еще дальше. 

«Под сейфти-каром я потерял контроль над машиной, вылетел с трассы, а потом вернулся и обогнал две машины. Думаю, наказание было справедливым. Я думал, что обратный обгон будет слегка на грани. Не знал, позволят это судьи или нет, потому что условия были сложными и люди постоянно ошибались.

А потом я ошибся, когда заехал на белую линию и меня развернуло. Машина была очень чувствительна на мягких шинах, и я слегка ошибся».

Отчасти проблемы Переса могли быть связаны с рулем, который пришлось заменить во время остановки гонки красным флагом: «У нас была проблема с рулем. Какая-то электронная неполадка. Он просто менял настройки дифференциала и прочего, работал сам по себе на первом отрезке».

Переса также спросили, успел ли он уже обсудить свою гонку с Хельмутом Марко. 

«К счастью, пока нет», – пошутил мексиканец. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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