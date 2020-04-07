Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
197 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %

Поделились
Комментарии
Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %
Автор:
, Главный редактор
7 апр. 2020 г., 07:25

Генеральный директор чемпионата Чейз Кэри собирается сократить свои доходы еще сильнее – а примерно половина сотрудников Ф1 будут отправлены в неоплачиваемый отпуск

На фоне глобальной пандемии коронавируса и вынужденной паузы в чемпионате мира руководство Формулы 1 приняло решение о введении антикризисных мер.

Зарплата руководства чемпионата будет сокращена на 20 %, а генеральный директор Ф1 Чейз Кэри собирается добровольно урезать свой оклад еще сильнее. Около половины сотрудников Ф1 будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Впрочем, действующая в Великобритании государственная программа позволит таким сотрудникам получать 80 % от зарплаты (если эта доля не превышает 2 500 фунтов – т.е. около 3 тысяч долларов).

Напомним, что в двух расположенных в Британии офисах на организаторов чемпионата сейчас работают порядка 400 человек. Уменьшение количества гонок в сезоне 2020 года, которое сейчас кажется неизбежным, напрямую скажется на доходах Формулы 1 – поэтому организаторам чемпионата приходится урезать расходы. Считается, что на заработную плату сотрудников и работу своих офисов Ф1 тратит порядка 150 миллионов долларов в год.

Читайте также:

 

Следующая новость
Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти

Предыдущая новость

Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

3 июн. - 5 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
16:07
00:17
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как устроена хитрая рулевая система Mercedes W11

2
Формула 1

10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо

3
Формула 1

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari

4
Формула 1

Вольф намекнул на внутренний конфликт в Mercedes

5
Формула 1

Зак Браун предсказал смерть четырех команд Формулы 1

Последние видео

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит 01:09
Формула 1

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит

Самое важное:

Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %
F1

Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %

Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти
Indy

Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти

Технический анализ: как устроена хитрая рулевая система Mercedes W11
F1

Технический анализ: как устроена хитрая рулевая система Mercedes W11

Вольф намекнул на внутренний конфликт в Mercedes
F1

Вольф намекнул на внутренний конфликт в Mercedes

Williams отправила часть персонала в отпуск. Зарплату боссам и пилотам сократили
F1

Williams отправила часть персонала в отпуск. Зарплату боссам и пилотам сократили

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.