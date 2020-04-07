Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %
Генеральный директор чемпионата Чейз Кэри собирается сократить свои доходы еще сильнее – а примерно половина сотрудников Ф1 будут отправлены в неоплачиваемый отпуск
На фоне глобальной пандемии коронавируса и вынужденной паузы в чемпионате мира руководство Формулы 1 приняло решение о введении антикризисных мер.
Зарплата руководства чемпионата будет сокращена на 20 %, а генеральный директор Ф1 Чейз Кэри собирается добровольно урезать свой оклад еще сильнее. Около половины сотрудников Ф1 будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Впрочем, действующая в Великобритании государственная программа позволит таким сотрудникам получать 80 % от зарплаты (если эта доля не превышает 2 500 фунтов – т.е. около 3 тысяч долларов).
Напомним, что в двух расположенных в Британии офисах на организаторов чемпионата сейчас работают порядка 400 человек. Уменьшение количества гонок в сезоне 2020 года, которое сейчас кажется неизбежным, напрямую скажется на доходах Формулы 1 – поэтому организаторам чемпионата приходится урезать расходы. Считается, что на заработную плату сотрудников и работу своих офисов Ф1 тратит порядка 150 миллионов долларов в год.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Руководство Ф1 снизило себе зарплаты – но всего на 20 %
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