Руководство Ф1 обеспокоилось задымлением воздуха в Мельбурне

Гран При Австралии состоится в Мельбурне 15 марта этого года, однако руководство чемпионата уже сейчас обеспокоено ситуацией с пожарами в этой стране. Как передает итальянский телеканал Mediaset, в Ф1 поддерживают постоянный контакт с организаторами местного Гран При и проводят мониторинг ситуации.

Собственно пожары не угрожают Мельбурну, однако в городе уже сейчас наблюдается задымление. Чистота воздуха оценивается как «плохо» с тенденцией меняться в сторону «очень плохо». Это уже стало причиной разговоров о переносе теннисного турнира Australian Open, правда пока его руководители заявляют, что сроки остаются прежними.

Пожары в Австралии бушуют с прошлого года. Сейчас огнем объято более одного процента территории континента, 25 человек официально считаются погибшими. В ноябре из-за пожаров было отменено Ралли Австралия.



