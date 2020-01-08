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Руководство Ф1 обеспокоилось задымлением воздуха в Мельбурне

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Руководство Ф1 обеспокоилось задымлением воздуха в Мельбурне
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 09:44

В Формуле 1 регулярно проводят мониторинг ситуации с пожарами в Австралии в преддверие проведения Гран При.

Гран При Австралии состоится в Мельбурне 15 марта этого года, однако руководство чемпионата уже сейчас обеспокоено ситуацией с пожарами в этой стране. Как передает итальянский телеканал Mediaset, в Ф1 поддерживают постоянный контакт с организаторами местного Гран При и проводят мониторинг ситуации.

Собственно пожары не угрожают Мельбурну, однако в городе уже сейчас наблюдается задымление. Чистота воздуха оценивается как «плохо» с тенденцией меняться в сторону «очень плохо». Это уже стало причиной разговоров о переносе теннисного турнира Australian Open, правда пока его руководители заявляют, что сроки остаются прежними.

 

Пожары в Австралии бушуют с прошлого года. Сейчас огнем объято более одного процента территории континента, 25 человек официально считаются погибшими. В ноябре из-за пожаров было отменено Ралли Австралия.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Сергей Иванов

База данных

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