Руководство Ф1 обеспокоилось задымлением воздуха в Мельбурне
В Формуле 1 регулярно проводят мониторинг ситуации с пожарами в Австралии в преддверие проведения Гран При.
Гран При Австралии состоится в Мельбурне 15 марта этого года, однако руководство чемпионата уже сейчас обеспокоено ситуацией с пожарами в этой стране. Как передает итальянский телеканал Mediaset, в Ф1 поддерживают постоянный контакт с организаторами местного Гран При и проводят мониторинг ситуации.
Собственно пожары не угрожают Мельбурну, однако в городе уже сейчас наблюдается задымление. Чистота воздуха оценивается как «плохо» с тенденцией меняться в сторону «очень плохо». Это уже стало причиной разговоров о переносе теннисного турнира Australian Open, правда пока его руководители заявляют, что сроки остаются прежними.
Пожары в Австралии бушуют с прошлого года. Сейчас огнем объято более одного процента территории континента, 25 человек официально считаются погибшими. В ноябре из-за пожаров было отменено Ралли Австралия.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
Руководство Ф1 обеспокоилось задымлением воздуха в Мельбурне
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