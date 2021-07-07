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Формула 1 Новость

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

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, Главный редактор

По мнению Майкла Маси, в реальности трасса под Санкт-Петербургом впечатляет гораздо больше, чем на фотографиях и схемах

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

Руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси в июне впервые побывал с визитом на трассе «Игора Драйв», которая в 2023 году начнет принимать Гран При России вместо автодрома в Сочи. О своей поездке, в которой также участвовал спортивный директор чемпионата Стив Нильсен, функционер рассказал журналистам в паддоке Гран При Австрии.

«Мы полетели туда сразу после Гран При Азербайджана. В настоящий момент там обсуждается ряд изменений, которые будут внесены в конфигурацию автодрома и его инфраструктуру. Уже ведется работа над удлинением трека – и эта работа уже достаточно далеко продвинулась.

Меня впечатлил рельеф трассы. Когда видишь фотографии или цифровые изображения, то не видишь ничего особенного – на деле же все выглядит впечатляюще.

Трасса получила первая категорию в том числе от FIM [Международной мотоциклетной федерации] – и поэтому мы работает совместно с представителями FIM. Среди прочего сейчас в работе проект, связанный с увеличением количества боксов. Боксов станет больше, на трассе надо доработать отдельные зоны вылета и отдельные поребрики – но в целом я не увидел ничего ужасного. Все прошло, как обычно проходит во время инспекции новой для Ф1 трассы».

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