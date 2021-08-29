Руководитель гонок Ф1 объяснил произошедшее в Спа

Гонка Формулы 1 в Спа началась в сильный дождь: машины выехали на прогревочный круг позади автомобиля безопасности, но старт так и не был дан. Спустя несколько часов их выпустили вновь и опять позади машины безопасности. А через два круга всех вновь вернули на пит-лейн, после чего заезды не возобновлялись.

Тем не менее, так как формально болиды проехали два круга (не считая прогревочного), гонку признали состоявшейся. Это вызвало недовольство некоторых пилотов, в частности Льюиса Хэмилтона, который заявил, что во второй раз всех выпустили на трассу только для того, чтобы не потерять деньги в случае отмены гонки.

В итоге гоночному директору Майклу Маси после этапа пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов, в том числе о причинах второго выезда болидов на трассу.

«Мы повторно выпустили машины на трассу только чтобы проверить погодные условия, – заверил Маси. – Мы находились в постоянном контакте с метеослужбой и казалось, что нас ожидает кратковременное ослабление дождя. Нас предупредили, что это может произойти через десять минут, и мы решили попробовать.

Также несколько команд обратились с нами со словами, что они также ожидают ослабления дождя. К сожалению, дождь тут же пошел с прежней силой, и мы ничего не смогли с этим поделать».

Маси также ответил на предложение перенести гонку на понедельник: некоторые руководители команд говорили об этом.

«Перенести гонку на завтра было невозможно, – сказал руководитель гонок. – Причин много, их перечисление заняло бы много страниц бумаги. Это комплекс факторов, касающихся FIA, команд, пилотов, безопасности, интересов зрителей. Мне сложно сказать сейчас, был ли шанс перенести этап на другой уик-энд. Теоретические это не исключено».

Наконец, Маси рассказал о том, как судьи получали данные о состоянии трассы.

«Мы консультировались с командами. По правилам гоночные инженеры ограничены в общении с пилотами на прогревочном круге, но в этот раз мы попросили их спросить у гонщиков их мнения об условиях на трассе. Правда, мы внимательно следили, чтобы переговоров на другие темы не было», – заявил гоночный директор.

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