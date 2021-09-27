Руководитель Формулы 1 предрек Хэмилтону 120 побед

Победа в Сочи стала для Льюиса Хэмилтона сотой в его карьере в Формуле 1. Это рекордный результат в истории чемпионата: прежде мало кто из пилотов мог хотя бы приблизиться к такому показателю.

При этом сложно ожидать, что эта победа станет для Хэмилтона, который уже заключил с Mercedes контракт до конца 2023 года, последней. Того же мнения придерживается и исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун, который в своей колонке предположил, что Хэмилтону по силу достигнуть показателя в 120 побед.

«Это достижение, которое более никому не удавалось, – написал Браун. – Михаэль Шумахер выиграл 91 гонку, а остальным и до него очень далеко. Тогда казалось, что никто и никогда не повторит рекорд Михаэля. И вот теперь Льюис одержал сотую победу. Ничего не может его остановить.

На какой отметке он остановится? Думаю, он еще как минимум пару лет будет выступать в чемпионате и наверняка станет выигрывать Гран При каждый год. Вряд ли, конечно, он доведет счет побед до 200, даже учитывая, что он все еще сохраняет хорошую форму и мотивацию. Но думаю выиграть еще 20 гонок для него вполне возможно».