Квалификация Гран При Абу-Даби запомнилась Максу Ферстаппену не только первым субботним успехом в сезоне, но и неприятным – и одновременно комичным – эпизодом. По ходу одного из быстрых кругов в первом сегменте голландец в какой-то момент смог пользоваться только одной рукой.

«Вторая просто застряла! – вспомнил пилот на пресс-конференции после окончании квалификации. – Мне кажется, она оказалась где-то между коленом и рулем. Раньше со мной такого никогда не было – машина уже норовила нацелиться прямиком в стену, а я мог управлять ей только одной рукой. В итоге ни о каком быстром круге речь уже не шла, пришлось сбросить ход и сделать еще одну попытку.

Во втором сегменте справиться с машиной на шинах Medium было не так уж и просто – но, так или иначе, у меня это получилось. А в последнем сегменте круг был, мягко говоря, неплохим. Я смог выжать из машины еще чуть больше. Здесь так много поворотов – как в Сингапуре, где ты выезжаешь из одного поворота и почти сразу входишь в другой. И в каждом можно допустить ошибку. Так что, сегодня было гораздо сложнее, чем неделю назад!

Что касается темпа в гонке – не думаю, что много у кого есть четкое представление о своем темпе на длинной дистанции. Все-таки вчерашняя вторая тренировка прошла весьма сумбурно, не так чтоб много пилотов смогли проехать нормальные длинные серии. Но если судить по максимальной скорости, у нас все не так плохо».