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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Ругань Цуноды дала пищу для новых мемов

Автор:
, Главный редактор

Японский новичок вновь обратил на себя внимание эмоциональными высказываниями в эфире

Ругань Цуноды дала пищу для новых мемов

Юки Цунода был известен как весьма эмоциональный пилот еще во время выступлений в младших формулах – и в межсезонье не раз говорил, что в будущем собирается держать свои эмоции под контролем.

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Однако когда именно это будущее наступит – пока ясности нет, так как пилот AlphaTauri отметился яркими высказываниями по ходу первого этапа сезона в Бахрейне и продолжил негодовать на тренировках Гран При Эмилии-Романьи. Причина возмущения Цуноды была привычной – трафик на трассе, который мешает проезжать круги максимально быстро.

Во время второй тренировки в Имоле японец сначал обругал придержавшего его на быстром круге Серхио Переса – а позже, оказавшись в хвосте длинной очереди из медленно движущихся машин, заявил по радио: «Это гребаный рай, рай для любителей трафика».

Последние слова, звучащие в оригинале как traffic paradise, заставили многих вспомнить о популярной в конце 90-х песне Gangsta`s Paradise («Гангстерский рай»), записанную исполнителями Кулио и L.V.

 

Позже у гонщика AlphaTauri появилась еще одна причина для ругани: в первом сегменте квалификации он разбил машину, из-за чего начнет гонку в Имоле с последнего места.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Юки Цунода
Автор Кирилл Качнов

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