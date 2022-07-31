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Майкл Маси оказался под огнем серьезной критики, когда принятые им решения напрямую повлияли на исход схватки за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

Позже расследование FIA установило, что австралиец нарушил как минимум два требования Спортивного регламента. Он был смещен с поста, а недавно окончательно покинул руководство спорта.

На этой неделе агентство News Corp опубликовало первое интервью с Маси, в котором бывший судья рассказал о том, что происходило после гонки на «Яс-Марине».

«Я чувствовал себя человеком, в адрес которого обращено максимальное количество ненависти во всем мира, – признался Майкл. – Мне угрожали. Люди писали, что разберутся со мной и моей семьей.

Содержание сообщений шокировало. Они были расистскими, оскорбительными и мерзкими. Меня ругали всеми словами, какие только существуют под солнцем.

И они до сих пор продолжают приходить. Это касается не только моих личных социальных сетей, но и Linkedln, которая считается профессиональной платформой для бизнеса. Даже там звучали те же оскорбления».

Маси признался, что после Абу-Даби испытывал физический дискомфорт, но куда серьезнее были «психологические проблемы, из-за которых не было никакого желания видеть родных или друзей».

«Я просто хотел оставаться в одиночестве, это было очень сложно, – рассказал австралиец. – Но все это сделало меня куда более сильным человеком».

FIA заменила Маси двумя новыми судьями, Нильсом Виттихом и Эдуарду Фрейташем. Сам Майкл вернулся в Австралию и в нынешнем сезоне лишь раз посещал паддок Ф1 – на этапе в Мельбурне.