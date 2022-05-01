Рожденный побеждать. В память об Айртоне Сенне 28 лет назад на Гран При Сан-Марино погиб трехкратный чемпион Ф1 Айртон Сенна, которого болельщики называли Волшебником. Motorsport.com вспомнил главные события его яркой жизни и карьеры.