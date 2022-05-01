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Рожденный побеждать. В память об Айртоне Сенне

28 лет назад на Гран При Сан-Марино погиб трехкратный чемпион Ф1 Айртон Сенна, которого болельщики называли Волшебником. Motorsport.com вспомнил главные события его яркой жизни и карьеры.

Автор:
Соавтор:
Андрей Сафронов
Рожденный побеждать. В память об Айртоне Сенне
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Впервые материал был опубликован 1 мая 2017 года. К очередной годовщине смерти Сенны Motorsport.com Россия публикует его повторно.

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