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Рост скоростей обеспокоил Pirelli – к июлю подготовят новые шины

На британском Гран При дебютируют новые модели сликов, призванные справиться с повышенными нагрузками

Франко Нуньес
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Шина Pirelli на Alfa Romeo C43

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, после этапа в Майами представители FIA и Pirelli провели внеочередную встречу, вызванную опасениями за работу шин. Время поула во Флориде оказалось на две секунды меньше, чем годом раньше (хотя трасса тоже была немного модифицирована).

Более того, анализ данных показал, что команды уже достигли того уровня аэродинамической эффективности своих машин, который по предварительным расчетам ожидался только к концу чемпионата.

Гоночный босс шинников Марио Изола еще в Австралии предупреждал, что ситуация требует вмешательства, а теперь решено было перейти к делу и модернизировать конструкцию силового каркаса сликов – при этом составы резиновой смеси останутся теми же самыми.  

Ожидается, что доработки не скажутся на свойствах гоночной резины, однако сделают ее более выносливой. Это поможет избежать сложностей на трассах с самыми высокими нагрузками на шины – в нынешнем календаре это Сильверстоун, Спа, Зандфорт и Сузука. 

Таким образом, обновленные спецификации резины должны быть готовы к британскому Гран При в июле. FIA, со своей стороны, готова добиваться их внедрения двумя путями – или «мирным», заручившись поддержкой восьми из десяти команд, или «силовым» посредством Технической директивы. 

Шины Pirelli

Шины Pirelli

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

FIA и Pirelli пытаются действовать на опережение, так как уже на ближайший Гран При в Имоле почти все команды привезут серьезные пакеты обновлений, что еще больше повысит уровень прижимной силы – и, как следствие, нагрузку на шины. 

В качестве крайней меры возможно повышение нижней планки разрешенного давления, однако этот шаг неизбежно, как уже бывало не раз, вызовет критику среди участников чемпионата.  Также можно ожидать, что в изменениях шин кто-то увидит очередную теорию заговора и попытку сдержать Red Bull.

Обновление: Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

Официально никаких заявлений от федерации или Pirelli ждать не следует, а команды не получат возможности заранее протестировать новые слики – их впервые привезут только в Сильверстоун, где этап пройдет 7-9 июля. 

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