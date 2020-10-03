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Формула 1 / Аналитика

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?

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Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?
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, редактор

Рассматриваем шансы российских пилотов на места в Формуле 1 в 2021 году

Роберт Шварцман феерически начал дебютный сезон в Формуле 2: две победы в пяти первых гонках и ни одного финиша вне топ-4 за три этапа. Роб лидировал в общем зачете, пресса расхваливала его на все лады, а мы требовали незамедлительного перевода Ф1 (и пока от своих слов не отказываемся). Однако, все оказалось не так просто.

За шампанским началом сезона последовало похмельное продолжение. За четыре гонки в Сильверстоуне Шварцман лишь раз заехал в очки, а из 15 последних гонок выиграл лишь одну. На последних этапах в Муджелло и Сочи Роберт не набрал ни единого очка и с первого места в чемпионате уже откатился на пятое. 

Роберт Шварцман, Prema Racing

Роберт Шварцман, Prema Racing

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

У Никиты Мазепина траектория сезона получилась ровно обратная. За три первых гонки проводящий второй сезон в Ф2 гонщик не набрал ни балла. Однако в Венгрии втянулся в сезон и дело пошло. За четыре последних этапа Никита набрал 72 очка – меньше Мика Шумахера, но больше всех остальных лидеров. И кажется, теперь у Мазепина есть шансы прорваться в Ф1. 

Так кто из россиян пополнит высший эшелон автоспорта в 2021 году? И будет ли там вообще гонщик из России?

Шварцман: повышение отдаляется

Имея в Ф2 представительство аж из пяти гонщиков, Ferrari в этом году могла устроить там настоящую Королевскую битву своих воспитанников. И устроила. Поначалу Роберт был явным лидером в этой схватке, а главным активом его соперников была лишь фамилия Мика Шумахера. Но ситуация сильно изменилась. 

Победитель гонки Роберт Шварцман, Prema Racing

Победитель гонки Роберт Шварцман, Prema Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

Младший Шуми уверенно лидирует в чемпионате, а Шварцман уступает ему уже 51 очко. На двух бахрейнских этапах, которые завершат сезон, максимально можно будет набрать 96 баллов, но подобное еще не удавалось никому за всю историю турнира. Да и даже такой сверхрезультат не гарантировал бы Робу победу над Шуми. Кажется очевидным, что первым из всего пионеротряда Скудерии будет повышен именно Мик. 

Есть шанс, что Ferrari сможет провести в Ф1 в 2021-м сразу двух своих новичков. Но и тут Шварцман не главный кандидат. Вторым – и среди юниоров Ferrari, и в зачете Ф2 в целом – идет Каллум Илотт. Как и Шумахер, он не слишком ярко дебютировал год назад, но в этом сезоне добился большого прогресса. Каллум всего на 10 месяцев старше Роберта, но у него больше опыта и лучше результаты на данный момент. Британца когда-то вышвырнули из программы Red Bull, но с тех пор он только прогрессирует. Думается, если Шварцман не опередит его в чемпионате, то второе место – если оно у Ferrari появится – отдадут именно Илотту. 

Сейчас между гонщиками 29 очков, и если Роберт вернет за двухмесячную паузу форму начала сезона, то может отобрать у Каллума и звание вице-чемпиона, и потенциальное место в Ф1. Но Каллум и сам доказал, что способен выигрывать гонки. А при существенном очковом отрыве шансов у него по умолчанию больше.

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari

Фото: Ferrari

На то, что Илотта в Ferrari сейчас рассматривают серьезнее, чем Шварцмана, намекает и график тестов новичков в Ф1. Скудерия даст всем троим шанс попробовать себя на пятничных тренировках: только Шуми и Каллум сделают это уже в Германии, а Роберту придется ждать до Абу-Даби, где составы на 2021 год могут быть уже определены.

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Что до возможности выставления сразу трех дебютантов Ferrari в состав Ф1, то в нее сейчас верится слабо. Кими Райкконен, кажется, решил остаться еще на год, Серхио Перес активно ищет команду, да и Кевин Магнуссен не собирается уходить. Видимо, выбить по одному месту в Alfa Romeo и Haas уже будет достижением для молодежной программы Ferrari. А из других команд думать можно только про Williams, но там пока не говорили об отказе от нынешних пилотов. Больше вариантов нет. 

Мазепин: деньги и скорость

Слухи о скором дебюте Никиты в Ф1 появились еще в 2016 году, когда он провел первые тесты за Force India. Но отсутствие серьезных успехов в младших сериях затормозило его прогресс. А потом была неудачная попытка отца Никиты – миллиардера Дмитрия Мазепина – выкупить нынешнюю Racing Point. Да еще и прошлогодний дебют в Формуле 2 оказался провальным. Ситуация, однако, стремительно выправляется. 

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Выдав отличную осень, Никита уже сравнялся по очкам со Шварцманом, и в той же мере, что Роберт, может претендовать на второе-третье места в чемпионате. А еще у него есть серьезная поддержка в виде денег отца. 

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Нет сомнений, что Мазепин-старший может обеспечить Haas не меньшую финансовую помощь, чем спонсоры Серхио Переса. И по слухам, переговоры уже начались. Понятно, что места в американской команде сейчас на вес золота. Недаром Гюнтер Штайнер говорит о десятке претендентов на два места в команде. 

Однако, в пользу Мазепина говорит озвученный немецкой Bild слух о том, что Мазепин-старший уже выставил на продажу свою команду Формулы 2 Hitech. Что намекает на переход в Ф1, при котором команда Ф2 становится ненужной.

Так что сейчас шансы Никиты кажутся более предпочтительными, чем у Шварцмана. По крайней мере, если иметь в виду 2021 год. 

А Квят-то останется?

Рассуждая в июне о трех россиянах в Ф1, мы почти не сомневались, что Даниил Квят в чемпионате останется. Но тут ситуацию повернулась не в лучшую сторону. 

К сожалению, как и прошлой осенью, Даниил все еще бледно смотрится на фоне своего напарника Пьера Гасли. А у Red Bull внезапно завелся сильный юниор в Ф2.

Юки Цунода не блистал в прошлогодней Формуле 3 и совсем не выглядел конкурентом тому же Шварцману. Но японец добился огромного прогресса, и сейчас именно является лучшим дебютантом Ф2, замыкая тройку лидеров чемпионата. 

Юки Цунода, Carlin, Роберт Шварцман, Prema Racing, Гуаньюй Чжоу, UNI-Virtuosi

Юки Цунода, Carlin, Роберт Шварцман, Prema Racing, Гуаньюй Чжоу, UNI-Virtuosi

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В Honda давно хотят привести в Ф1 японского пилота, а с Цунодой они впервые получили мощного кандидата. Единственной преградой было отсутствие у Юки суперлицензии FIA. Для ее получения японцу надо закончить сезон Ф2 в первой пятерке. 

Однако вчерашнее заявление Honda об уходе из Формулы 1 может сильно ударить по позициям Цуноды. С другой стороны, в 2021-м японская компания все еще будет партнером Red Bull, и вряд ли австрийцы захотят без особых причин портить с ней отношения.

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Так кто в итоге поедет в Ф1?

Будем честны: шансов увидеть в Ф1 сразу тройку россиян почти не осталось. Разве что на пятничной тренировке. Мест в чемпионате мало, а ходы вроде возвращения Фернандо Алонсо закрывают дорогу новичкам. Однако у каждого из названной тройки россиян в отдельности шансы выступать в Формуле 1 в 2021 году остаются. 

Мазепина и Шварцмана решающие гонки ждут в ноябре-декабре. А у Квята решающим теперь будет каждый этап, пока Red Bull не утвердит составы. Но и это может быть отложено до конца выступления Цуноды в Ф2. Так что давайте ждать подарков под декабрьской елкой в России, а не Англии и Японии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Автор Иван Матушкин

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