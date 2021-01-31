Росси предлагали сезон в Формуле 1 за Sauber

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси не раз признавался в любви к Формуле 1 и проводил тесты болидов Ferrari. Однако, мотогонщик ни разу не участвовал в Гран При Ф1, хотя слухи о его переходе в автогонки ходили.

Бывший президент Скудерии Лука ди Монтедземоло признался, что в команде всерьез думали предоставить Росси целый сезон в Ф1, но итальянец сам решил этого не делать.

«Все знают, что это было не ради пиара, в нем у Ferrari не было нужды, – сказал ди Монтедземоло. – В начале это был просто жест вежливости в отношении великого чемпиона. Я знал, что он будет силен, хотя ему не хватало стабильности. Но я видел в нем потенциал и желание.

В какой-то момент мы подумали, что он мог бы провести сезон в Sauber, но он был умен и предпочел остаться первым в мотогонках, чем стать четвертым-пятым в Ф1».