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Формула 1 / Новость

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

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Комментарии
Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull
Автор:
, редактор

Доктор надеется, что Леклеру построят боеспособный болид

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси известен своей любовью к Ferrari: итальянец проводил тесты с командой и она даже предлагала ему перейти в Формулу 1. 

От карьеры в автогонках мотоциклист отказался, но следить за Скудерией не перестал и дал ей совет на сезон-2021.

«Мне нравится Ferrari и очень нравится Шарль Леклер, – сказал Росси Corriere della Sera. – Я считаю его одним из сильнейших пилотов в чемпионате. Ferrari нужны люди, которые хотят выигрывать гонки. А в Маранелло надо построить сильную машину. Ferrari надо осложнять жизнь Mercedes в 2021 году, как это делает Red Bull».

В 2020 году Ferrari стала шестой в Кубке конструкторов, но в 2021-м поставила себе цель вернуться в тройку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валентино Росси
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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