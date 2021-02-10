Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси известен своей любовью к Ferrari: итальянец проводил тесты с командой и она даже предлагала ему перейти в Формулу 1.

От карьеры в автогонках мотоциклист отказался, но следить за Скудерией не перестал и дал ей совет на сезон-2021.

«Мне нравится Ferrari и очень нравится Шарль Леклер, – сказал Росси Corriere della Sera. – Я считаю его одним из сильнейших пилотов в чемпионате. Ferrari нужны люди, которые хотят выигрывать гонки. А в Маранелло надо построить сильную машину. Ferrari надо осложнять жизнь Mercedes в 2021 году, как это делает Red Bull».

В 2020 году Ferrari стала шестой в Кубке конструкторов, но в 2021-м поставила себе цель вернуться в тройку.