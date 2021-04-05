Росси о 16-м месте: Темп был не так уж плох

Валентино Росси на Гран При Дохи провел один из худших этапов в карьере, став 21-м в квалификации и 16-м в гонке. После квалификации он жаловался, что не мог найти сцепление с трассой и темп. В гонке, по словам Доктора, удалось добиться улучшений, но их оказалось недостаточно.

«Результат точно не лучший, но стартуя так далеко трудно чего-то добиться, – сказал Росси. – Темп был не так уж и плох, но его не хватало, чтобы держаться в группе лидеров. Я много потерял, особенно на первых кругах, когда был недостаточно быстр с новыми шинами.

Ожидал немного большего, потому что утром мы прибавили, нашли хорошие настройки, поэтому я думал, что смогу финишировать в топ-10, а в итоге вообще не набрал очков. Я был быстрее, чем на прошлом этапе, но этого не хватило».

При этом Росси заверил, что его боевой дух после провала не пострадал:

«В MotoGP главное это результат, и конечно, мы надеялись быть более боеспособными. Мы постараемся этого добиться. Сейчас мы вернемся в Европу, там много трасс, которые я люблю. Надеюсь, у нас будет нормальный чемпионат, по календарю».