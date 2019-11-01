Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси и пятикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон давно выражают желание поменяться друг с другом техникой и проверить, кто будет быстрее. Идею поддержала компания Monster, которая спонсирует команды Росси и Хэмилтона, и теперь гонщикам удалось договориться о дружеском соревновании.

Обмен техникой между Росси и Хэмилтоном должен пройти в Валенсии в декабре через неделю после завершения сезона в Ф1. Для Хэмилтона это будет первый в жизни пилотаж мотоцикла класса MotoGP, хотя он неоднократно ездил на других мотоциклах, включая Yamaha из серии Супербайк.

У Росси опыт пилотажа машин Ф1 богаче. Он несколько раз проводил тесты с Ferrari, и даже ходили слухи о его переходе в автогонки. А после их соревнования с Хэмилтоном, итальянец планирует выступить в гонке «12 часов Залива» в Абу-Даби на машине Ferrari 488 GT3.

Дополнительная информация: Эндрю ван Леевен