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Формула 1 / Новость

Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре

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Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре
Автор:
, редактор
1 нояб. 2019 г., 13:10

Хэмилтон впервые сядет на байк MotoGP, а Росси проедет на чемпионской машине Mercedes.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси и пятикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон давно выражают желание поменяться друг с другом техникой и проверить, кто будет быстрее. Идею поддержала компания Monster, которая спонсирует команды Росси и Хэмилтона, и теперь гонщикам удалось договориться о дружеском соревновании.

Обмен техникой между Росси и Хэмилтоном должен пройти в Валенсии в декабре через неделю после завершения сезона в Ф1. Для Хэмилтона это будет первый в жизни пилотаж мотоцикла класса MotoGP, хотя он неоднократно ездил на других мотоциклах, включая Yamaha из серии Супербайк.

У Росси опыт пилотажа машин Ф1 богаче. Он несколько раз проводил тесты с Ferrari, и даже ходили слухи о его переходе в автогонки. А после их соревнования с Хэмилтоном, итальянец планирует выступить в гонке «12 часов Залива» в Абу-Даби на машине Ferrari 488 GT3.

Дополнительная информация: Эндрю ван Леевен

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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