Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1

С того момента, как в 2016 году в Формуле 1 стали определять гонщика дня по итогам голосования в социальных сетях, лауреатами в этой номинации успели побывать 19 гонщиков.

Иногда итоги голосования выделяли явного лидера, порой конкуренция получалась весьма упорной. С недавнего времени Ф1 стала публиковать первую пятерку с процентом голосов – любителям всевозможной статистики это дало еще один повод для вычислений.

Увидеть результаты голосования в 2021 году можно здесь.

Между тем, после недавнего Гран При Нидерландов выбор гонщика дня затронул в своей традиционной колонке спортивный босс Ф1 Росс Браун. По мнению британца, в этот раз поклонники спорта отметили совсем не того пилота, какого стоило бы.

В голосовании победил Серхио Перес – после осечки в квалификации и замены мотора пилот Red Bull стартовал из боксов и пробился на восьмое место.

Браун же выделил совсем другого гонщика: «В этот раз я не соглашусь с болельщиками в отношении гонщика дня. Для меня это был Фернандо [Алонсо], а вовсе не Серхио.

Серхио оказался в боксах и откатился назад из-за того, что повредил шину [в борьбе с Никитой Мазепиным] – для него это была еще одна серьезная ошибка. А смысл Гран При как раз в том, чтобы допускать как можно меньше ошибок – или не делать их вовсе.

Вы можете сказать, что он вылетел из квалификации в первом сегменте из-за ошибки команды, однако если ты не смог пройти дальше, располагая такой машиной, это в любом случае недостаточно хороший результат. В нужный момент он не смог собрать все вместе. А Фернандо смог.

В воскресенье Фернандо показал себя хитрым старым лисом. Когда Эстебан Окон жаловался по радио, что может ехать быстрее Фернандо, тот в действительности экономил резину, которую требовалось поберечь в той фазе гонки.

Как по мне, его выступление было безупречным. А в самом конце он великолепно отобрал еще одну позицию у Карлоса Сайнса».

Алонсо стартовал в голландской гонке девятым, первый круг закончил седьмым, а по ходу последнего обогнал Сайнса и поднялся на шестое место. При этом в голосовании за гонщика дня испанец не попал даже в первую пятерку.