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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Росс Браун захотел изменить трассу в Монако

Прошедшая гонка в княжестве убедила босса Формулы 1 в необходимости перемен

Росс Браун захотел изменить трассу в Монако

За 78 кругов Гран При Монако болельщики не увидели – за исключением борьбы в первых поворотах – ни одного обгона. Для современных машин Ф1 классическая городская трасса окончательно стала слишком узкой и медленной.

Еще до начала уик-энда Льюис Хэмилтон говорил, что в Монте-Карло необходимы перемены. Ту же точку зрения высказал и спортивный директор Больших Призов Росс Браун. По его мнению, важно действовать с оглядкой на культовый статус трассы, но в нынешнем виде она не обеспечивает достойного зрелища.

«Это Монако, мы уже рассмотрели ситуацию в общих чертах и не нашли никаких очевидных решений. Но работа будет продолжена, – сказал Браун в интервью The Independent. – Это потрясающий этап с богатой историей и невероятной атмосферой. Каждый хочет выиграть эту гонку. но в то же время мы понимаем естественные ограничения для этой трассы.  

Люди часто спрашивают, почему бы не не использовать какие-то особенные шины или что-то такого плана, но команды все равно адаптируются.

Несколько лет назад мы использовали в Сингапуре очень мягкую резину – так гонщики специально поехали очень медленно, чтобы пелотон оставался плотным и никто не мог провести пит-стоп. Они всегда находят возможность справиться с условиями.

Нам нужно избегать искусственных уловок, которые есть в других чемпионатах – вроде необходимости уйти с траектории и заехать в зону для обгонов (речь о режиме повышенной мощности в Формуле Е – прим.ред.). Я не думаю, что нам это подойдет. А вот возможности трассы обязательно надо изучить. 

Уже не в первый раз кто-то пытается решить эту задачу – и пока ни у кого не вышло. Но теперь у нас есть новые инструменты, скажем, моделирование. Так что наши специалисты обязательно рассмотрят, что можно сделать».

Браун добавил. что любые изменения в любом случае потребуют санкции Автоклуба Монако.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Росс Браун

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