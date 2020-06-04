После официального анонса календаря Ф1 на два первых месяца, прозвучавшего на этой неделе, многих заинтересовал вопрос статуса серии: перспективы проведения гонок за пределами Европы и Ближнего Востока выглядят все более сомнительно, тогда как Международный спортивный кодекс FIA накладывает определенные требования, чтобы соревнований имели право называться чемпионатом мира.

В сообветствующем пункте сказано: «Календарь Кубка, Трофея, Вызова или серии должен включать соревнования как минимум на трех континентах по ходу сезона».

Если до Азии Формула 1 в том или ином виде в итоге доедет – к этой части света относятся Абу-Даби, Бахрейн или Сочи, где могут пройти даже две гонки, – то с третьим континентом все пока сложно.

В Южной и Центральной Америке ситуацию осложняет коронавирус, в Северной – экономический спад. Да и поездка через Атлантику кажется сейчас излишне дорогим удовольствием.

Однако наш источник в FIA отметил, что в особых условиях возможно использовать особые правила. Комментируя ситуацию для Motorsport.com, спортивный босс Ф1 Росс Браун поддержал эту точку зрения: «В теории восьми европейских гонок будет достаточно для чемпионата мира».

Он добавил, что организация выездных Гран При сейчас особенно затруднена из-за постоянно меняющихся условий: «Сложностей много, но я думаю, что и формирование европейской части не было простым. Две недели или месяц назад все это вообще выглядело невозможным. А сейчас у нас хороший календарь.

Ситуация меняется едва ли не каждодневно. В целом она улучшается, но некоторые страны прямо сейчас проходят через самый худший момент. Так что нам необходимо дать им время, чтобы понять, как быстро они смогут начать восстановление. В Мексике по-прежнему хотят принять гонку, но там сейчас разгар пандемии.

Пока у нас есть дополнительное время, позволяющее не принимать жестких решений. Мы просто следим за развитием ситуации. Есть много вариантов. Думаю, в итоге мы сможем собрать воедино хороший сезон. Честно, пока я не в силах сказать, каким точно он будет, но в календарь войдет достаточно гонок для сильного чемпионата».

Браун объяснил, что для многих этапов решающим является вопрос допуска зрителей на гонку. А в этом вопросе особенно сложно делать прогнозы.

«Дело в том, что сегодня мы можем быть в чем-то уверены, а уже завтра произойдет столько событий, что все изменится. Мне бы не хотелось слишком долго рассуждать на эти темы.

Тут надо рассматривать вопрос в комплексе, учитывая и финансовые вопросы. Сколько для нас и команд будут стоить такие выезды? Иенно на эти вопросы мы сейчас ищем ответ.

Кто-то говорит, что можно вообще отбросить остаток сезона и начать все заново в 2021-м. Думаю, это было бы неверно. Для Формулы 1 было бы гораздо хуже, если бы мы не делали того, что делаем сейчас. Мы просто пытаемся соблюсти баланс».

Управляющий директор Ф1 добавил, что в руководстве спорта знают о предложениях европейских трасс в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме провести гонки у них, но все же пока нацелены на реализацию плана с выездными этапами за пределами Европы.