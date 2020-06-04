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Формула 1 / Новость

Росс Браун: Восемь гонок в Европе сделают Ф1 чемпионатом мира

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Росс Браун: Восемь гонок в Европе сделают Ф1 чемпионатом мира
Автор:
4 июн. 2020 г., 16:18

По словам управляющего директора чемпионата, даже если в 2020-м получится провести только восемь уже анонсированных Гран При, этого хватит, чтобы признать сезон состоявшимся

После официального анонса календаря Ф1 на два первых месяца, прозвучавшего на этой неделе, многих заинтересовал вопрос статуса серии: перспективы проведения гонок за пределами Европы и Ближнего Востока выглядят все более сомнительно, тогда как Международный спортивный кодекс FIA накладывает определенные требования, чтобы соревнований имели право называться чемпионатом мира.

В сообветствующем пункте сказано: «Календарь Кубка, Трофея, Вызова или серии должен включать соревнования как минимум на трех континентах по ходу сезона».

Если до Азии Формула 1 в том или ином виде в итоге доедет – к этой части света относятся Абу-Даби, Бахрейн или Сочи, где могут пройти даже две гонки, – то с третьим континентом все пока сложно.

В Южной и Центральной Америке ситуацию осложняет коронавирус, в Северной – экономический спад. Да и поездка через Атлантику кажется сейчас излишне дорогим удовольствием.

Однако наш источник в FIA отметил, что в особых условиях возможно использовать особые правила. Комментируя ситуацию для Motorsport.com, спортивный босс Ф1 Росс Браун поддержал эту точку зрения: «В теории восьми европейских гонок будет достаточно для чемпионата мира».

Он добавил, что организация выездных Гран При сейчас особенно затруднена из-за постоянно меняющихся условий: «Сложностей много, но я думаю, что и формирование европейской части не было простым. Две недели или месяц назад все это вообще выглядело невозможным. А сейчас у нас хороший календарь.

Ситуация меняется едва ли не каждодневно. В целом она улучшается, но некоторые страны прямо сейчас проходят через самый худший момент. Так что нам необходимо дать им время, чтобы понять, как быстро они смогут начать восстановление. В Мексике по-прежнему хотят принять гонку, но там сейчас разгар пандемии.

Пока у нас есть дополнительное время, позволяющее не принимать жестких решений. Мы просто следим за развитием ситуации. Есть много вариантов. Думаю, в итоге мы сможем собрать воедино хороший сезон. Честно, пока я не в силах сказать, каким точно он будет, но в календарь войдет достаточно гонок для сильного чемпионата».

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Браун объяснил, что для многих этапов решающим является вопрос допуска зрителей на гонку. А в этом вопросе особенно сложно делать прогнозы.

«Дело в том, что сегодня мы можем быть в чем-то уверены, а уже завтра произойдет столько событий, что все изменится. Мне бы не хотелось слишком долго рассуждать на эти темы. 

Тут надо рассматривать вопрос в комплексе, учитывая и финансовые вопросы. Сколько для нас и команд будут стоить такие выезды? Иенно на эти вопросы мы сейчас ищем ответ.

Кто-то говорит, что можно вообще отбросить остаток сезона и начать все заново в 2021-м. Думаю, это было бы неверно. Для Формулы 1 было бы гораздо хуже, если бы мы не делали того, что делаем сейчас. Мы просто пытаемся соблюсти баланс».

Управляющий директор Ф1 добавил, что в руководстве спорта знают о предложениях европейских трасс в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме провести гонки у них, но все же пока нацелены на реализацию плана с выездными этапами за пределами Европы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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