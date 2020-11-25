Росс Браун привел Росберга в пример Мику Шумахеру

Место Мика Шумахера в Формуле 1 на будущий год пока не подтверждено, однако по многочисленным слухам сделка с Haas уже заключена.

Росс Браун, который работал с отцом Мика Михаэлем Шумахером в Ferrari, считает, что пока сын семикратного чемпиона мира отлично справляется с давлением. Браун привел в пример Шумахеру-младшему Нико Росберга. Его отец Кеке Росберг тоже был чемпионом Ф1, что не помешало младшему Росбергу добиться успеха в чемпионате и тоже завоевать титул.

«Я настроен очень оптимистично, потому что у Мика есть все нужные качества, – цитирует Брауна La Gazzetta dello Sport. – На него идет большое давление, но пока он хорошо с ним справляется.

Нико Росбергу доводилось сталкиваться с таким же, правда, имея в отца такую легенду, как Михаэль Шумахер, ты получаешь еще более мощное давление. Я скрестил [за Мика] пальцы».

Браун также рассказал, что Шумахер-младший с детства демонстрирует нужные для успеха качества:

«Я знаю его с детства, и уже тогда в нем было видно этот соревновательный дух. Здорово видеть, как он растет, особенно в два последних сезона. Мы не знаем, как он справится в Формуле 1, но он невероятно зрелый и сбалансированный гонщик».