Росс Браун привел Росберга в пример Мику Шумахеру
По мнению Брауна, младший Шумахер пока выдерживает давление из-за имени отца
Место Мика Шумахера в Формуле 1 на будущий год пока не подтверждено, однако по многочисленным слухам сделка с Haas уже заключена.
Росс Браун, который работал с отцом Мика Михаэлем Шумахером в Ferrari, считает, что пока сын семикратного чемпиона мира отлично справляется с давлением. Браун привел в пример Шумахеру-младшему Нико Росберга. Его отец Кеке Росберг тоже был чемпионом Ф1, что не помешало младшему Росбергу добиться успеха в чемпионате и тоже завоевать титул.
«Я настроен очень оптимистично, потому что у Мика есть все нужные качества, – цитирует Брауна La Gazzetta dello Sport. – На него идет большое давление, но пока он хорошо с ним справляется.
Нико Росбергу доводилось сталкиваться с таким же, правда, имея в отца такую легенду, как Михаэль Шумахер, ты получаешь еще более мощное давление. Я скрестил [за Мика] пальцы».
Браун также рассказал, что Шумахер-младший с детства демонстрирует нужные для успеха качества:
«Я знаю его с детства, и уже тогда в нем было видно этот соревновательный дух. Здорово видеть, как он растет, особенно в два последних сезона. Мы не знаем, как он справится в Формуле 1, но он невероятно зрелый и сбалансированный гонщик».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин