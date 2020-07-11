Как и обещали синоптики, в субботу на Шпильберг и его окрестности обрушился сильный дождь. Он начался в момент старта гонки Ф3, которую пришлось остановить красными флагами, а финальную тренировку Формулы 1 и вовсе отменили.

Так как улучшения погоды до конца дня ожидать не приходится, все задаются вопросом, каким будет расписание воскресенья. Об этом в эфире Sky Sports рассказал Росс Браун.

«Квалификация пройдет завтра, – заявил Браун. – У нас есть предварительный график, в котором [из всех гонок] не получится провести только спринтерский заезд Формулы 2 и Суперкубок Porsche. Нам кажется, что все остальное удастся вместить. Так что квалификация [Ф1] состоится утром.

Если же мы не сможем провести ее, то стартовый порядок определит вторая тренировка. Но надеюсь, это все же не потребуется, и мы увидим нормальную квалификацию».

Росс добавил: «В Австрии всегда непредсказуемая погода, мы уже видели такое прежде. Но мы нацелены продолжать гоняться. Старт сезона вышел просто прекрасным, промоутеры, FIA и Формула 1 выполнили работу по высочайшим стандартам, показав хороший пример того, что можно сделать.

Я очень рад быть здесь, даже несмотря на такую погоду. Сейчас над нами большой фронт дождя, предсказывать его движение сложно. Но есть шанс, что сегодня мы сможем вернуться на трассу, а завтра уж точно поездим».

Дополнительная информация: Люк Смит