Росс Браун пообещал перенести квалификацию Формулы 1 на воскресенье
Спортивный директор Формулы 1 озвучил потенциальное расписание Гран При Штирии
Как и обещали синоптики, в субботу на Шпильберг и его окрестности обрушился сильный дождь. Он начался в момент старта гонки Ф3, которую пришлось остановить красными флагами, а финальную тренировку Формулы 1 и вовсе отменили.
Так как улучшения погоды до конца дня ожидать не приходится, все задаются вопросом, каким будет расписание воскресенья. Об этом в эфире Sky Sports рассказал Росс Браун.
«Квалификация пройдет завтра, – заявил Браун. – У нас есть предварительный график, в котором [из всех гонок] не получится провести только спринтерский заезд Формулы 2 и Суперкубок Porsche. Нам кажется, что все остальное удастся вместить. Так что квалификация [Ф1] состоится утром.
Если же мы не сможем провести ее, то стартовый порядок определит вторая тренировка. Но надеюсь, это все же не потребуется, и мы увидим нормальную квалификацию».
Росс добавил: «В Австрии всегда непредсказуемая погода, мы уже видели такое прежде. Но мы нацелены продолжать гоняться. Старт сезона вышел просто прекрасным, промоутеры, FIA и Формула 1 выполнили работу по высочайшим стандартам, показав хороший пример того, что можно сделать.
Я очень рад быть здесь, даже несмотря на такую погоду. Сейчас над нами большой фронт дождя, предсказывать его движение сложно. Но есть шанс, что сегодня мы сможем вернуться на трассу, а завтра уж точно поездим».
Дополнительная информация: Люк Смит
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|Автор
|Александр Кабановский