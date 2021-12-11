Росс Браун покинет свой пост в Формуле 1 в следующем году

Управляющий директор Формулы 1 по вопросам спорта Росс Браун уйдет в отставку в 2022 году. Об этом сообщает документ, выпущенный организаторами чемпионата и проясняющий некоторые детали перестановок в управленческой структуре Ф1 в ближайщем будущем.

В частности, в документе сказано, что в следующем году «ожидается» уход с постов и Брауна, и технического директора чемпионата Пэта Симмондса.

Напомним, Браун, которому сейчас 67 лет, получил известность как технический директор команд Benetton и Ferrari, с которыми выигрывал чемпионаты мира. Позже он после ухода из чемпионата марки Honda получил контроль над заводской командой – и в 2009 году выиграл Ф1 в роли не только конструктора, но и владельца. Именно коллектив Brawn GP через год превратился в команду Mercedes – но сам британец не нашел с новыми владельцами общего языка и покинул команду в 2013 году.

На свой нынешний пост Браун был назначен в январе 2017 года, вскоре после перехода Формулы 1 под контроль компании Liberty Media. С тех пор специалист играет ведущую роль в работе над спортивными и техническими регламентами, в процессе чего регулярно требуется находить компромисс между позициями команд, автопроизводителей и организаторов чемпионата.

Также из документа следует, что около 15-ти специалистов технической группы Ф1, сейчас работающие под руководством Симмондса, будут переведены в структуру Международной автомобильной федерации. Одна из причин этого – требование Евросоюза, чтобы организаторы чемпионата и те, кто определяет его спортивные (в т.ч. технические) правила, не были подчинены одной компании. Новым руководителем этих специалистов станет Николя Томбасис, возглавляющий в FIA комиссию, занимающуюся гонками формул.