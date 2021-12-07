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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Росс Браун похвалил Маси за умелое судейство в Джидде

Автор:
, Ответственный редактор

Спортивный босс Ф1 встал на защиту главного судьи, которого много критиковали после Гран При Саудовской Аравии

Росс Браун похвалил Маси за умелое судейство в Джидде

Обилие событий, включая несколько столкновений и две остановки гонки, сделало воскресенье в Джидде сложным днем для судей FIA. Не все остались довольны принятыми ими решениями, в особенности это касалось команды Red Bull. Ее глава Кристиан Хорнер даже сказал, что нынешний руководитель гонок Ф1 Майкл Маси справляется с работой не столь здорово, как его предшественник Чарли Уайтинг. 

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Однако управляющий директор Ф1 Росс Браун не согласился с такой точкой зрения. По его мнению, Маси все сделал правильно в сложной ситуации и заслуживает комплимента за профессионализм.

«Я бы хотел поблагодарить FIA и руководителя гонок Майкла Маси за умелые действия во время очень сложной гонки, – написал Браун в своей колонке по итогам Гран При. – Я знаю, что некоторые называют определенные решения противоречивыми, но сам так не считаю.

Майкл очень грамотно поступил в ситуации с участием Макса и Льюиса на [первом] рестарте, когда рекомендовал Максу пропустить Эстебана и Льюиса вместо того, чтобы передавать информацию судьям и доводить до штрафа.

Мне кажется, Майкл очень прагматичен. По ходу гонки он параллельно ведет диалог с несколькими командами. Если кто-то из пилотов проводит обгон или защищается некорректно, руководитель гонки сообщает о необходимости уступить позицию. 

Кто-то считает, что Майкл предлагает кому-то какие-то сделки. Но это неверно. 

Все просто: или вы принимаете решение руководителя гонки с известным итогом, или эпизод передается на рассмотрение судей.

В этот раз весь уик-энд был сложным для судейства. Вообще было немало сложностей, и я хочу поблагодарить всех – FIA, Ф1 и команды – за совместные усилия, которые позволили провести Гран При с большим успехом».

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Браун добавил, что трасса Джидде, тем не менее, претерпит изменения до марта 2022 года, когда Формула 1 вернется в Саудовскую Аравию. 

«Есть пара моментов, с которыми надо разобраться до предстоящего Гран При, – сказал Росс. – Мы изучим мнение всех совладельцев и поймем, как надо доработать трассу к следующей гонке. 

Но дебютный этап получился блестящим: яркая трасса и прекрасная гонка».

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