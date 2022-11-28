Браун объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1

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Когда американцы из компании Liberty выкупили права на Формулу 1 в конце 2016 года, то сформировали собственную команду руководителей – из тех, кто уже работал в паддоке, в нее вошел только Росс Браун.

Бывший технический директор Ferrari, глава собственной команды Brawn и Mercedes F1, проработавший в паддоке четыре с лишним десятилетия, получил должность управляющего директора по спорту.

Росс оставался связующим звеном между Liberty и Формулой 1 на очень важном переходном периоде. Он продолжал работать до нынешнего сезона – но осенью заговорил о желании выйти в отставку.

Слова Брауна не разошлись с делами: в понедельник он объявил о своей отставке.

В традиционной колонке для F1.com британец написал: «Я любил все, чем занимался в последние годы. Мне уже не так хотелось быть частью команды, этого с меня уже было достаточно.

И такая работа [в руководстве спорта] – это было единственное, что могло заинтересовать меня. Мне очень повезло, что Liberty дала мне такую возможность. Это было дело, которое любишь. А сейчас для меня пришел момент, чтобы уйти».

Усилия Liberty позволили заметно повысить популярность Формулы 1 и сделать спорт более прибыльным. Все это время усилия Брауна приносили чемпионату серьезную пользу.

«Мы проделали большой объем работы и сейчас продолжаем укреплять позиции, – написал 68-летний Росс. – В 2026 году на трассы выйдут новые машины, но до этого еще четыре года – по моим меркам, еще много времени. Так что будет лучше, если руководство возьмет на себя следующая группа людей. Я же уверен, что оставляю Ф1, когда та крепко стоит на ногах.

Я почти влюблен в каждую минуту своей 46-летней карьеры. Мне повезло работать в знаменитых командах, с великими гонщиками и замечательными людьми.

Я бы не стал менять ничего из этого. В одном нет сомнений: всего этого не было бы без поддержки моей жены и моей семьи. Да я бы и не захотел заниматься этим.

Теперь я буду смотреть Формулу 1 со своего дивана, радоваться и ругаться, как обычный болельщик – довольный тем, что спорт пребывает в отличной форме и у него фантастическое будущее».