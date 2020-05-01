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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Росс Браун объяснил старт сезона Формулы 1 в Австрии

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Росс Браун объяснил старт сезона Формулы 1 в Австрии
Автор:
, редактор
1 мая 2020 г., 13:15

Руководство чемпионата мира нашло в Шпильберге идеальную среду для закрытых гонок

Формула 1 планирует начать сезон-2020 в Австрии 5 июля. Руководство чемпионата и организаторы гонки намерены провести на «Ред Булл Ринге» два этапа подряд при закрытых трибунах. Спортивный директор чемпионата Росс Браун объяснил выбор трассы и ее преимущество перед другими вариантами.

«Нам необходимо всех протестировать и получить разрешение на нахождение всех сотрудников среди остальных, – сказал Браун в подкасте F1 Nation. – А когда мы это сделаем, очень хочется сохранить такую созданную биосферу и провести в ней еще [одну] гонку.

К тому же, весьма сложно найти такую трассу, где мы сможем контролировать окружение и гарантировать всем безопасность. Австрия отлично для этого подходит. Рядом с трассой есть местный аэропорт, куда будут прилетать чартеры. Плюс автодром находится довольно далеко от больших городов. Там отличная инфраструктура, мы можем создать необходимое окружение. А потому очень заманчиво остаться там еще на одну гонку через неделю после первой».

При этом в возможность допуска зрителей на трибуны Браун не верит: «К сожалению, все пройдет без зрителей. Нам очень жаль, но мы хотя бы можем проводить гонки и транслировать их по телевизору для фанатов. Нам важно начать сезон, на то есть много причин. Во-первых, чтобы порадовать болельщиков, расстроенных переносами. Плюс наш чемпионат дает тысячам людей средства к существованию, и это вторая причина для его начала».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Иван Матушкин

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