Росс Браун объяснил старт сезона Формулы 1 в Австрии
Руководство чемпионата мира нашло в Шпильберге идеальную среду для закрытых гонок
Формула 1 планирует начать сезон-2020 в Австрии 5 июля. Руководство чемпионата и организаторы гонки намерены провести на «Ред Булл Ринге» два этапа подряд при закрытых трибунах. Спортивный директор чемпионата Росс Браун объяснил выбор трассы и ее преимущество перед другими вариантами.
«Нам необходимо всех протестировать и получить разрешение на нахождение всех сотрудников среди остальных, – сказал Браун в подкасте F1 Nation. – А когда мы это сделаем, очень хочется сохранить такую созданную биосферу и провести в ней еще [одну] гонку.
К тому же, весьма сложно найти такую трассу, где мы сможем контролировать окружение и гарантировать всем безопасность. Австрия отлично для этого подходит. Рядом с трассой есть местный аэропорт, куда будут прилетать чартеры. Плюс автодром находится довольно далеко от больших городов. Там отличная инфраструктура, мы можем создать необходимое окружение. А потому очень заманчиво остаться там еще на одну гонку через неделю после первой».
При этом в возможность допуска зрителей на трибуны Браун не верит: «К сожалению, все пройдет без зрителей. Нам очень жаль, но мы хотя бы можем проводить гонки и транслировать их по телевизору для фанатов. Нам важно начать сезон, на то есть много причин. Во-первых, чтобы порадовать болельщиков, расстроенных переносами. Плюс наш чемпионат дает тысячам людей средства к существованию, и это вторая причина для его начала».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Автор
|Иван Матушкин
Росс Браун объяснил старт сезона Формулы 1 в Австрии
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