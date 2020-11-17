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Формула 1 / Новость

Росс Браун объяснил разницу между Шумахером и Хэмилтоном

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Росс Браун объяснил разницу между Шумахером и Хэмилтоном
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Спортивному боссу Ф1 довелось в свое время поработать с обоими семикратными чемпионами – и он нашел в них как сходства, так и различия

Будучи техническим директором команд Benetton и Ferrari, Браун имел самое прямое отношение к успехам Шумахера, а в 2013 году в роли руководителя Mercedes успел поработать с пришедшим в команду Хэмилтоном. 

С своей колонке по итогам Гран При Турции. на котором Льюис завоевал свой седьмой титул, британский специалист избрал темой своей традиционной колонки на официальном сайте Ф1 сравнение двух гонщиков.  

«Мои поздравления Льюису, – написал Браун. – Он показал, что обладает по-настоящему исключительным талантом. Гонка стала отличной демонстрацией, что он действительно семикратный чемпион, повторивший рекорд Михаэля.

Для большинства людей подобное доминирование можно увидеть всего раз по ходу карьеры. Мне повезло стать свидетелем такого дважды. 

Я имел счастливую возможность поработать как с Льюисом, так и с Михаэлем. Они очень отличаются по характеру, что просто прекрасно, ведь в Ф1 вы не хотите видеть однотипных персонажей. 

Льюис отличается от Михаэля в своем подходе к вещам. Но главное, что обоим небесами дарован талант». 

Говоря об успехе Хэмилтона в Турции, Росс добавил: «Мне всегда интересно, как они с командой общаются по ходу гонки по радио. Речь постоянно идет о сложностях, но в итоге они добиваются результата.

В Турции Mercedes весь уик-энд не хватало темпа на скользком покрытии в холодных условиях. Но он терпеливо вел гонку, действовал стратегически и атаковал, когда это было действительно необходимо. Он заставил шины работать, что не удалось больше никому. 

Победа далась непросто. Это не тот случай, когда он стартовал с поула и скрылся вдали. Учитывая погоду и условия, уик-энд вышел для него сложным. Но команда продолжала работать. Соперники вовсе не подарили ему победу, она стала для него серьезным вызовом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Росс Браун , Льюис Хэмилтон
Автор Адам Купер

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