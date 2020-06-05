На прошедшей неделе стало известно, что финансовая ситуация Williams стала по-настоящему опасной для гоночного коллектива. Команда начала поиск покупателей, набрала кредитов под залог базы и отказалась от сотрудничества с титульным спонсором.

Несмотря на риск потерять коллектив, который выиграл в общей сложности 16 чемпионских титулов, один из боссов Формулы 1 Росс Браун заявил, что руководство чемпионата стремится поддержать Williams, и в целом ситуация не такая плохая.

«Думаю, без того, что мы делаем, оснований для волнений было бы куда больше, – объяснил Браун в интервью Motorsport.com. – Пока же в целом все довольно стабильно.

Ситуация с Williams требует внимания, но за командой следят весьма серьезные люди. Думаю, это показывает, что есть достойная бизнес-модель, которая дает основания всерьез рассматривать это предложение».

Браун работал в Williams в самом начале карьеры. По его мнению, сейчас команде, скатившейся в самой низ турнирной таблицы, необходимы перемены.

«У них фантастическое наследие, и я, разумеется, испытываю к ним симпатию, – сказал Росс. – Но Формула 1 весьма жестока, и тебе приходится доказывать свою состоятельность каждые две недели, или даже каждую, как будет в ближайшие пару месяцев.

Здесь ничего не скроешь. И надо честно признать: если ты финишируешь последним, как они делали два последних года, последствий не избежать. К сожалению, сейчас наступил именно этот момент.

Кто бы ни пришел, надо разобраться, что мешало им выступать лучше. Только ли в финансировании дело, или в их структуре, в подходе. Честно говоря, я не знаю. Но это необходимо понять. Возможно, достаточно добавить денег, чтобы они стали более конкурентоспособны. Кто-то должен заняться этим и понять, что происходит».