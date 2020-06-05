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Формула 1 / Новость

Росс Браун о будущем Williams: Ими заинтересовались серьезные люди

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Росс Браун о будущем Williams: Ими заинтересовались серьезные люди
Автор:
5 июн. 2020 г., 14:22

По словам управляющего директора Формулы 1, инвесторы готовы поддержать знаменитую команду

На прошедшей неделе стало известно, что финансовая ситуация Williams стала по-настоящему опасной для гоночного коллектива. Команда начала поиск покупателей, набрала кредитов под залог базы и отказалась от сотрудничества с титульным спонсором.

Несмотря на риск потерять коллектив, который выиграл в общей сложности 16 чемпионских титулов, один из боссов Формулы 1 Росс Браун заявил, что руководство чемпионата стремится поддержать Williams, и в целом ситуация не такая плохая.

«Думаю, без того, что мы делаем, оснований для волнений было бы куда больше, – объяснил Браун в интервью Motorsport.com. – Пока же в целом все довольно стабильно. 

Ситуация с Williams требует внимания, но за командой следят весьма серьезные люди. Думаю, это показывает, что есть достойная бизнес-модель, которая дает основания всерьез рассматривать это предложение».

Браун работал в Williams в самом начале карьеры. По его мнению, сейчас команде, скатившейся в самой низ турнирной таблицы, необходимы перемены. 

«У них фантастическое наследие, и я, разумеется, испытываю к ним симпатию, – сказал Росс. – Но Формула 1 весьма жестока, и тебе приходится доказывать свою состоятельность каждые две недели, или даже каждую, как будет в ближайшие пару месяцев.

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Здесь ничего не скроешь. И надо честно признать: если ты финишируешь последним, как они делали два последних года, последствий не избежать. К сожалению, сейчас наступил именно этот момент. 

Кто бы ни пришел, надо разобраться, что мешало им выступать лучше. Только ли в финансировании дело, или в их структуре, в подходе. Честно говоря, я не знаю. Но это необходимо понять. Возможно, достаточно добавить денег, чтобы они стали более конкурентоспособны. Кто-то должен заняться этим и понять, что происходит».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Адам Купер

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