Росс Браун назвал результат Квята в Имоле блестящим

Браун подводит итоги каждого этапа Ф1 i и по итогам уик-энда в Эмилии-Романьи выделил Льюиса Хэмилтона и команду Mercedes, затронул вопрос тактики Racing Point и похвалил Даниэля Риккардо, сумевшего во второй раз за три этапа подняться на подиум.

Также теплых слов от британца удостоился Даниил Квят – гонщик AlphaTauri впервые в сезоне пробился в финал квалификации, а решение перейти на свежие шины в концовке гонки позволило ему опередить на одном круге трех соперников и финишировать четвертым.

Это лучший результат Квята с момента прошлогоднего подиума в Хоккенхайме.

«Выступление Даниила получилось превосходным со всех точек зрения, – отметил Браун. – Он выжал максимум из машины AlphaTauri, которая была очень хороша в волшебной Имоле.

В последних гонках россиянин оставался немного в тени Пьера [Гасли], но в воскресенье вышел на первый план и проехал очень хорошую гонку.

Именно такие выступления доказывают, что пилот по праву выступает в Ф1. Однако нам еще предстоит узнать ответ на вопрос, решит Red Bull оставить его или нет.

Сейчас Формула 1 является выдающимся чемпионатом со множеством талантов. И мы стремимся развивать такую ситуацию, поддерживая Формулу 2 и Формулу 3».

Ранее гоночный консультант Red Bull говорил, что Квят не сможет сохранить место в команде, если протеже «Быков» Юки Цунода заработает Суперлицензию в Формуле 2.