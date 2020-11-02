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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Росс Браун назвал результат Квята в Имоле блестящим

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Росс Браун назвал результат Квята в Имоле блестящим
Автор:
, Ответственный редактор

С своей традиционной колонке по итогам Гран При спортивный босс Формулы 1 отдельно отметил выступление российского пилота

Браун подводит итоги каждого этапа Ф1 i и по итогам уик-энда в Эмилии-Романьи выделил Льюиса Хэмилтона и команду Mercedes, затронул вопрос тактики Racing Point и похвалил Даниэля Риккардо, сумевшего во второй раз за три этапа подняться на подиум.

Также теплых слов от британца удостоился Даниил Квят – гонщик AlphaTauri впервые в сезоне пробился в финал квалификации, а решение перейти на свежие шины в концовке гонки позволило ему опередить на одном круге трех соперников и финишировать четвертым. 

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Это лучший результат Квята с момента прошлогоднего подиума в Хоккенхайме. 

«Выступление Даниила получилось превосходным со всех точек зрения, – отметил Браун. – Он выжал максимум из машины AlphaTauri, которая была очень хороша в волшебной Имоле. 

В последних гонках россиянин оставался немного в тени Пьера [Гасли], но в воскресенье вышел на первый план и проехал очень хорошую гонку.  

Именно такие выступления доказывают, что пилот по праву выступает в Ф1. Однако нам еще предстоит узнать ответ на вопрос, решит Red Bull оставить его или нет.

Сейчас Формула 1 является выдающимся чемпионатом со множеством талантов. И мы стремимся развивать такую ситуацию, поддерживая Формулу 2 и Формулу 3».

Ранее гоночный консультант Red Bull говорил, что Квят не сможет сохранить место в команде, если протеже «Быков» Юки Цунода заработает Суперлицензию в Формуле 2.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Росс Браун , Даниил Квят
Автор Александр Кабановский

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