Росс Браун назвал результат Квята в Имоле блестящим
С своей традиционной колонке по итогам Гран При спортивный босс Формулы 1 отдельно отметил выступление российского пилота
Браун подводит итоги каждого этапа Ф1 i и по итогам уик-энда в Эмилии-Романьи выделил Льюиса Хэмилтона и команду Mercedes, затронул вопрос тактики Racing Point и похвалил Даниэля Риккардо, сумевшего во второй раз за три этапа подняться на подиум.
Также теплых слов от британца удостоился Даниил Квят – гонщик AlphaTauri впервые в сезоне пробился в финал квалификации, а решение перейти на свежие шины в концовке гонки позволило ему опередить на одном круге трех соперников и финишировать четвертым.
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Это лучший результат Квята с момента прошлогоднего подиума в Хоккенхайме.
«Выступление Даниила получилось превосходным со всех точек зрения, – отметил Браун. – Он выжал максимум из машины AlphaTauri, которая была очень хороша в волшебной Имоле.
В последних гонках россиянин оставался немного в тени Пьера [Гасли], но в воскресенье вышел на первый план и проехал очень хорошую гонку.
Именно такие выступления доказывают, что пилот по праву выступает в Ф1. Однако нам еще предстоит узнать ответ на вопрос, решит Red Bull оставить его или нет.
Сейчас Формула 1 является выдающимся чемпионатом со множеством талантов. И мы стремимся развивать такую ситуацию, поддерживая Формулу 2 и Формулу 3».
Ранее гоночный консультант Red Bull говорил, что Квят не сможет сохранить место в команде, если протеже «Быков» Юки Цунода заработает Суперлицензию в Формуле 2.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Росс Браун , Даниил Квят
|Автор
|Александр Кабановский