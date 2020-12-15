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Формула 1 / Гран При России / Новость

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

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Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи
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Спортивный директор чемпионата мира признал, что по ходу сезона-2020 не обошлось без эксцессов, но в целом спорт смог оградить себя от коронавируса

В официальном подкасте Ф1 Росс Браун затронул вопрос эффективности тех мер, которые были разработаны перед стартом нынешнего сезона для борьбы с коронавирусной инфекцией. 

По словам британца, самым опасным эпизодом оказался случай группового заражения в паддоке, источником которого стал местный переводчик. Росс не уточнил, о каком этапе идет речь, но, по информации Motorsport.com, речь про Гран При России. 

«Думаю, худшей историей стала массовая вспышка, источником которой оказался местный переводчик в одной из стран, – рассказал Росс. – Он работал с группой людей и передал им вирус.

Из-за этого у нас образовался маленький зараженный кластер, но мы быстро справились с этим. 

В целом же выявленных случаев было очень мало, особенно в командах. Речь про механиков, инженеров и других сотрудников. Вообще, все это будет интересно изучить. Я знаю, что вирус находили даже у самых дисциплинированных людей. Понятия не имею, как так вышло». 

Из 20 пилотов по ходу сезона положительный анализ сдали трое – Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льюис Хэмилтон. Эта статистика значительно превышает общую, так как по ходу чемпионата было сделано около 78 тысяч тестов, и лишь 78 из них показали наличие коронавируса.

«Думаю, это выдающийся результат того, как Формула 1 объединила усилия и слово большая семья справилась с кризисом, – отметил Браун. – И это при том, что большую часть жизни, как минимум на моей памяти, мы старались разбить друг друга.  

А потом случается ситуация вроде этой, и Ф1 объединяется. Я горжусь тем, что все мы сделали в этом году, так как задача казалась почти невозможной. Когда я вспомниаю, как начинали все это, то испытываю гордость».

Он добавил: «При этом у нас три случая из 20 гонщиков, и тут есть, о чем подумать. В большинстве же эти 78 случаев относятся к работникам трасс или людям, связанным со страной проведения гонки».

Браун подтвердил, что сейчас у Формулы 1 нет планов изменять или ослаблять действующие ограничения в сезоне 2021 года.

«Мы нацелены сохранять те же порядки, сделав выводы из этого года, – объяснил он. –Требуется известное усердие, так как вакцины станут эффективными только по ходу будущего сезона.  

Так что нам надо продолжать проверки. Могут измениться их режим и порядок, но мы точно сохраним этот подход и будем применять те же протоколы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Адам Купер

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