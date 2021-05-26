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Формула 1 Новости

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

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Выступление Себа в Монако впечатлило одного из руководителей чемпионата

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

В Монако Себастьян Феттель прервал серию из семи гонок без очков и показал свой лучший результат с прошлогоднего Гран При Турции. Немец финишировал пятым при старте с восьмой позиции, и удостоился похвалы от спортивного директора Формулы 1 Росса Брауна.

«Фантастика снова видеть Себа в первой десятке, – написал Браун в традиционной колонке по итогам этапа. – Должен признать: учитывая смешанные результаты Себастьяна в Ferrari и трудное начало сезона в Aston Martin, я сомневался в том, что он сможет изменить ситуацию.

Но в Монако стало ясно: настоящий Себастьян Феттель вернулся. Кажется, он нашел то, чего не доставал, и в Монако был силен, как медведь. Этого я и ждал от такого чемпиона, как он».

По итогам Гран При Монако Феттель также был признан лучшим гонщиком дня, получив 23,6% голосов болельщиков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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