Росс Браун намекнул на уход со своего поста в конце года
Британец признал, что хочет снизить нагрузку после того, как помог спорту пройти через непростой период
Росс Браун сделал отличную карьеру в Ф1: британец привел к титулам Benetton и Ferrari в качестве технического директора, а затем выиграл чемпионат с собственной командой Brawn GP, которую после этого выгодно продал Mercedes.
Проведя несколько лет на заслуженном отдыхе, Росс вернулся в спорт по просьбе новых владельцев из Liberty Media. Он стал спортивным директором Ф1, правой рукой большого босса Чейза Кэри.
Однако после того, как американца минувшей зимой заменил Стефано Доменикали, в паддоке заговорили о возможности ухода Брауна. Сам 67-летний британец практически подтвердил правоту этих предположений в интервью немецкому телеканалу Sport1.
«Сейчас [Формуле 1] прежде всего важно сохранить имеющиеся позиции, – сказал Росс. – Из-за пандемии и украинского кризиса всем пришлось непросто. Именно поэтому я вернулся в Формулу 1.
Но теперь я нацелен, скажем так, значительно сократить свое присутствие. Спорт сможет и дальше полагаться на мой опыт, но я больше не буду нести каждодневную ответственность за какую-то область.
Это позволит мне проводить больше времени с детьми и внуками, чаще ездить на рыбалку и заботиться и своем саде».
Он добавил: «Сейчас мне нравится привлекать новых болельщиков. К примеру, у спорта стало больше зрительниц-женщин, чем прежде».
Браун отметил, что доволен тем, как работают новые правила: «Пилоты могут ехать ближе друг к другу, обгонять стало проще. Так что все здорово работает.
Да, какие-то команды освоились с новым регламентом, тогда как другие обогатили фольклор Ф1. Мы знали, что так оно и будет.
В особенности пострадала Mercedes, но там работают не идиоты. Они все исправят».
В прошлом году в паддоке уже циркулировали слухи о скором уходе Росса Брауна из чемпионата – они не подтвердились.
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