Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга неважной заменой Мику в Haas Следующая / Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1
Формула 1 Новость

Росс Браун намекнул на уход со своего поста в конце года

Британец признал, что хочет снизить нагрузку после того, как помог спорту пройти через непростой период

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Росс Браун намекнул на уход со своего поста в конце года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Росс Браун сделал отличную карьеру в Ф1: британец привел к титулам Benetton и Ferrari в качестве технического директора, а затем выиграл чемпионат с собственной командой Brawn GP, которую после этого выгодно продал Mercedes. 

Проведя несколько лет на заслуженном отдыхе, Росс вернулся в спорт по просьбе новых владельцев из Liberty Media. Он стал спортивным директором Ф1, правой рукой большого босса Чейза Кэри. 

Однако после того, как американца минувшей зимой заменил Стефано Доменикали, в паддоке заговорили о возможности ухода Брауна. Сам 67-летний британец практически подтвердил правоту этих предположений в интервью немецкому телеканалу Sport1.

«Сейчас [Формуле 1] прежде всего важно сохранить имеющиеся позиции, – сказал Росс. – Из-за пандемии и украинского кризиса всем пришлось непросто. Именно поэтому я вернулся в Формулу 1.  

Но теперь я нацелен, скажем так, значительно сократить свое присутствие. Спорт сможет и дальше полагаться на мой опыт, но я больше не буду нести каждодневную ответственность за какую-то область. 

Это позволит мне проводить больше времени с детьми и внуками, чаще ездить на рыбалку и заботиться и своем саде».

Он добавил: «Сейчас мне нравится привлекать новых болельщиков. К примеру, у спорта стало больше зрительниц-женщин, чем прежде».

Браун отметил, что доволен тем, как работают новые правила: «Пилоты могут ехать ближе друг к другу, обгонять стало проще. Так что все здорово работает. 

Да, какие-то команды освоились с новым регламентом, тогда как другие обогатили фольклор Ф1. Мы знали, что так оно и будет. 

В особенности пострадала Mercedes, но там работают не идиоты. Они все исправят».

В прошлом году в паддоке уже циркулировали слухи о скором уходе Росса Брауна из чемпионата – они не подтвердились. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга неважной заменой Мику в Haas
Предыдущая новость

Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга неважной заменой Мику в Haas
Следующая новость

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1
Формула 1

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения

Больше от
Росс Браун
Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году

Росс Браун похвалил Маси за умелое судейство в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Росс Браун похвалил Маси за умелое судейство в Джидде

Формула 1 обяжет команды сажать новичков за руль в пятницу
Формула 1

Формула 1 обяжет команды сажать новичков за руль в пятницу

Самое важное:

Элбон вернется за руль в Сингапуре. Как минимум на тренировке
Формула 1 Формула 1

Элбон вернется за руль в Сингапуре. Как минимум на тренировке

Пилот заявил, что физически готов принять участие в одной из самых тряских гонок сезона.

Феттель допустил, что скоро «прибежит» обратно в гонки
Формула 1 Формула 1

Феттель допустил, что скоро «прибежит» обратно в гонки

Пилот Aston Martin заявил, что у него нет никаких особых планов на следующий год

СМИ: Шансы де Вриса выступить в Сингапуре – 50%
Формула 1 Формула 1

СМИ: Шансы де Вриса выступить в Сингапуре – 50%

Решение должен принять Алекс Элбон, который три недели назад перенес операцию

Mercedes сохранит нефтяного спонсора после отказа Ф1 от бензина
Формула 1 Формула 1

Mercedes сохранит нефтяного спонсора после отказа Ф1 от бензина

Команда продлила соглашение с компанией Petronas

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.