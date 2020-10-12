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Формула 1 / Новость

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться

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Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться
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Спортивный босс Формулы 1 вспомнил, что японская команда уже несколько раз покидала спорт, но регулярно возобновляла программу

Компания Honda объявила, что перестанет производить силовые установки для Формулы 1 в конце 2021 года, так как теперь нацелена на «зеленые» технологии. Японцы пришли в чемпионат мира в 2015-м, а три года спустя благодаря сотрудничеству с Red Bull начали регулярно одерживать победы в Гран При. 

По мнению Росса Брауна – который в 2007-08 годах сам был главой команды Honda, – из истории можно сделать вывод, что этот бренд никогда не расставался с Ф1 безвозвратно, и потому есть шанс вновь увидеть его в чемпионате после того, как Большие призы перейдут с 2026 года на силовые установки следующего поколения. 

«Жаль, что Honda уходит, – написал британец в своей традиционной колонке на сайте Ф1. – В четвертый раз за то время, что я связан с гонками, они покидают спорт, но прежде всегда возвращались.

Я настроен оптимистично: их ситуация изменится, Ф1 тоже станет другой, и мы сможем снова привлечь их. Honda всегда была важной и желанной частью сообщества Ф1 в прошлом – и, надеюсь, останется им в будущем». 

В настоящий момент дискуссии о том, какими станут моторы Ф1 с 2026 года, продолжаются. Браун подтвердил, что в этой работе непременно будет учтена позиция автопроизводителей, включая и Honda.

«Сейчас все компании проходят через сложности, – объяснил Росс. – Мы должны убедиться, что Формула 1 отвечает современным вызовам, остается актуальной и даже усиливается в этом качестве. Нам важно дать автомобильным партнерам такие возможности в Ф1, чтобы они поддерживали их задачи вне Ф1. 

Надеюсь, новая формула силовых установок, которая будет у нас с 2026 года, подтолкнет их вернуться. Также мы рады, что они вошли в состав новой рабочей группы FIA, которая сформулирует рекомендации по силовым установкам на будущее. 

Они всегда были отличными партнерами для Ф1, и я с интересом жду новой работы с ними в будущем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Росс Браун
Команды Red Bull Racing
Автор Адам Купер

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