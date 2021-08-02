Росс Браун: Феттель родился заново

Себастьян Феттель стал вторым на Гран При Венгрии, уступив Эстебану Окону менее двух секунд. Большую часть гонки ветеран из Aston Martin прессинговал француза, но не смог вырвать победу.

Однако, после финиша Феттель был дисквалифицирован из-за нехватки топлива в баке. Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун назвал выступления немца в этом сезоне его новой жизни и посочувствовал дисквалификации.

«Учитывая его текущий подход к работе и результаты, можно лишь сказать, что прежний Себастьян вернулся, – написал Браун в колонке для Ф1. – Дисквалификация это разочарование и для него, и для команды. Но хотя потеря очков расстраивает, его последние результаты могут его вдохновить в дальнейшем.

Должен признаться, я сомневался в нем после перехода в Aston Martin, ведь конец его карьеры в Ferrari всех разочаровал. Но теперь у него новая жизнь.

Он был очень близок к победе. Здорово видеть от него такие результаты. Он не допустил ошибок и жестко давил на Эстебана. Как и Фернандо [Алонсо], Себастьян родился заново».