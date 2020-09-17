Росс Браун: Ferrari не нужна революция

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун с 1997-го по 2006-й годы работал в Ferrari и выиграл с командой пять чемпионских титулов. Команда не побеждала в чемпионате с 2008 года, но Браун уверен, что сейчас ей нужна планомерная работа, а не очередная смена руководства.

«Мне повезло увидеть значительную часть из 1000 гонок Ferrari, включая, конечно, памятные период работы там, – написал Браун в своей колонке. – У меня остались нежные воспоминания о времени работы в Маранелло. Мы добились большого успеха, но только после нескольких тяжелых лет восстановительных работ.

Ferrari предстоит много работы для возвращения в лидеры. Дерганая реакция проблем не решает. Нужен структурированный план и время на работу. Команде может потребоваться усиление, но революция Ferrari не нужна».