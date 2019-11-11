Росс Браун допустил заморозку моторов после 2021 года

В 2021 году среди ряда глобальных изменений в Формуле 1 вводится ограничение на расходы команд. Однако оно не затрагивает траты на разработку двигателей, технические требования к которым не изменилось. Ранее в компании Ferrari высказались за то, чтобы распространить ограничения бюджетов и на моторы, так как это значительная часть расходов производителя.

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Однако, по словам исполнительного директора Формулы 1 Росса Брауна, для снижения затрат будет лучше вовсе заморозить работы по совершенствованию двигателей.

«Есть две сложности, – сказал Браун в интервью Auto Motor und Sport. – Первая заключается в том, что производители согласятся на заморозку только при условии равенства мощности разных моторов.

Вторая сложность состоит в том, что мы намерены переходить на использование топлива, получаемого из возобновляемых источников.

Поэтому заморозка может происходить поэтапно. Быть может, мы предусмотрим некую систему, которая позволяла бы временно снимать запрет для производителей в случае, если их моторы очевидно проигрывают конкурентам, или когда происходит переход на новое топливо».

Под топливом, получаемым из возобновляемых источников, подразумевается горючее, получаемое из растительного сырья. Применительно к Ф1, речь скорее всего идет о различных спиртах. Углекислый газ, который выделяется в атмосферу при сгорании такого топлива, позже поглощается растениями, из которых это топливо делается. Таким образом, в отличие от использования невозобновляемого ископаемого топлива, количество углекислого газа в воздухе остается неизменным.