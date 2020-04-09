Росс Браун допустил полное закрытие Формулы 1 из-за коронавируса
По словам спортивного директора чемпионата, среди возможных сценариев развития событий боссы спорта рассматривают и самый негативный – стремясь всеми силами снизить его вероятность
В среду Росс Браун поделился своими взглядами на ближайшее будущее Формулы 1. Спортивный директор чемпионата заявил о намерении к середине лета возобновить проведение Гран При и включить в новый календарь на 2020 год до 19 этапов. В том же интервью британец признал, что кроме позитивного существует и негативный сценарий. В худшем случае все может закончиться полным закрытием Формулы 1.
«Эпидемия уже оказала серьезное воздействие на социум и экономику, – сказал Браун журналистам Sky Sports. – И это нельзя не принимать во внимание при выборе момента для возобновления работы. Некоторые семьи и люди, непосредственно связанные с бедствием, пережили ужасные трагедии, и мы не можем недооценивать этот фактор.
Но также есть экономическое и социальное влияние, которое уже начинает всерьез сказываться. Нам нужно отыскать верный баланс, который позволит в какой-то степени вернуть все в нормальное русло. Спорт – важный фактор нормальной жизни людей, он притягивает и развлекает их, принося множество позитивных эмоций.
Кроме того, у нас работают тысячи людей, и если спорт рухнет, все они потеряют рабочие места.
Мы должны выбрать верный путь. Это не тот случай, когда сегодня все в порядке, а завтра снова нет – или наоборот. Это переходный период, во время которого мы должны действовать предельно обдуманно, чтобы минимизировать риски».
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Браун добавил, что Формула 1 не может сама определять, возможно ли проводить гонки, однако ждать полной и безоговорочной победы над вирусом тоже было бы неправильно.
«Безусловно, мы следуем указанием правительств, – объяснил Росс. – Но думаю, рано или поздно люди должны вернуться к работе. Не знаю, будет ли к этому времени вопрос решен на все 100%.
Если мы будем дожидаться 100%-ного решения – пока изобретут вакцину и дадут ее всем людям, – то сложно предполагать, когда именно такое произойдет.
Так что нам потребуется принять решение о том, в какой момент будет правильно и справедливо вернуть людей на работу. Они смогут продолжать делать то, что делали прежде – возможно, соблюдая при этом куда более строгие меры предосторожности».
Он добавил: «Если вдруг окажется, что в какой-то команде у кого-то выявлен коронавирус, нам будет важно разобраться, где это случилось – на трассе, на базе? И заранее иметь план действий в такой ситуации».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Росс Браун
|Автор
|Александр Кабановский
Росс Браун допустил полное закрытие Формулы 1 из-за коронавируса
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