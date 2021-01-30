Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
291 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
306 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
315 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Поделились
Комментарии
Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению спортивного директора Ф1, просто нелепо говорить о недостаточной пилотской квалификации семикратного чемпиона мира

Из-за истории с затянувшимся продлением контракта в последнее время многие болельщики критически высказываются в адрес Льюиса Хэмилтона, не одобряя его стремление получить от команды как можно больше. 

Немало и тех, кто после Гран При Сахира и севшего за руль Mercedes Джорджа Расселла готов объяснить все успехи британского гонщика лишь великолепным уровнем тех машин, на которых Льюис выступал по ходу карьеры. 

Однако Росс Браун категорически не согласился с такой точкой зрения. По мнению босса Ф1, Хэмилтон является превосходных гонщиком. В доказательство он привел прошлогодний Гран При Турции, где Льюис после сложного начала в какой-то момент занимал на сырой трассе только восьмое место, но красиво прорвался к победе, опередив преследователей почти на полминуты.

«Он провел блестящую гонку, – сказал Браун сетевому изданию Racefans. – Если кто-то сомневается, допуская мысли вроде "у него же лучшая машина, победы сами идут ему в руки" – то просто пересмотрите ту гонку. Это был шедевр в его исполнении».

Росс добавил: «Мы получали негативные комментарии об условиях и уровне сцепления. Но гонка получилась одной из самых ярких в сезоне. 

Думаю, из нее каждый смог что-то вынести. Лично мне интереснее всего было смотреть за тем, как более опытные гонщики сумели проявить себя». 

Также спортивный директор отметил, что Турция показала: скорость машин Ф1 в абсолютном значении не так и важна. Гран При получаются интересными не тогда, когда машины едут очень быстро, а когда они близки по темпу между собой.

«Есть еще одно наблюдение, которое нам непременно надо учесть, – отметил британец. –Из того, что в гонке очень хорошее время лучшего круга, вовсе не следует, что это интересная гонка».

Этап в Турции на настоящий момент не входит в календарь Формулы 1 на 2021 год.

Читайте также:

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Предыдущая новость

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Росс Браун , Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

Вольф назвал Мика Шумахера кандидатом на место в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф назвал Мика Шумахера кандидатом на место в Mercedes

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой
Формула 1 Формула 1 / Интервью

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой

Самое важное:

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой
Формула 1 Формула 1 / Интервью

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

2
Формула 1

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

22ч
3
Формула 1

Вольф назвал Мика Шумахера кандидатом на место в Mercedes

21ч
4
Формула 1

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

35мин
5
Формула 1

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

1дн

Самое важное:

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Формула 1
35мин
Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Формула 1
Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Формула 1
О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой

Формула 1
19ч
Ferrari начнет предсезонные тесты в Бахрейне на день раньше соперников

Ferrari начнет предсезонные тесты в Бахрейне на день раньше соперников

Формула 1
21ч

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.