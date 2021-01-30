Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Из-за истории с затянувшимся продлением контракта в последнее время многие болельщики критически высказываются в адрес Льюиса Хэмилтона, не одобряя его стремление получить от команды как можно больше.

Немало и тех, кто после Гран При Сахира и севшего за руль Mercedes Джорджа Расселла готов объяснить все успехи британского гонщика лишь великолепным уровнем тех машин, на которых Льюис выступал по ходу карьеры.

Однако Росс Браун категорически не согласился с такой точкой зрения. По мнению босса Ф1, Хэмилтон является превосходных гонщиком. В доказательство он привел прошлогодний Гран При Турции, где Льюис после сложного начала в какой-то момент занимал на сырой трассе только восьмое место, но красиво прорвался к победе, опередив преследователей почти на полминуты.

«Он провел блестящую гонку, – сказал Браун сетевому изданию Racefans. – Если кто-то сомневается, допуская мысли вроде "у него же лучшая машина, победы сами идут ему в руки" – то просто пересмотрите ту гонку. Это был шедевр в его исполнении».

Росс добавил: «Мы получали негативные комментарии об условиях и уровне сцепления. Но гонка получилась одной из самых ярких в сезоне.

Думаю, из нее каждый смог что-то вынести. Лично мне интереснее всего было смотреть за тем, как более опытные гонщики сумели проявить себя».

Также спортивный директор отметил, что Турция показала: скорость машин Ф1 в абсолютном значении не так и важна. Гран При получаются интересными не тогда, когда машины едут очень быстро, а когда они близки по темпу между собой.

«Есть еще одно наблюдение, которое нам непременно надо учесть, – отметил британец. –Из того, что в гонке очень хорошее время лучшего круга, вовсе не следует, что это интересная гонка».

Этап в Турции на настоящий момент не входит в календарь Формулы 1 на 2021 год.