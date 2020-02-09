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Формула 1 / Новость

Роскошные моторхоумы Ф1 могут пасть жертвой борьбы за экологию

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Роскошные моторхоумы Ф1 могут пасть жертвой борьбы за экологию
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
9 февр. 2020 г., 09:26

Грузовики, которые перевозят с одной трассы на другую «дворцы на колесах», являются источниками вредных выбросов – и руководство чемпионата мира видит в этом определенную проблему.

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал журналистам, что менеджмент чемпионата в настоящий момент обдумывает возможности оптимизации логистики, связанной с переездами команд с одного этапа на другой – и в теории это может вынудить команды отказаться от привычных моторхоумов в пользу более простых конструкций.

Как известно, для перемещений по Европе Формула 1, Pirelli и команды-участницы используют больше 300 грузовиков, каждый из которых оснащен двигателем внутреннего сгорания и генерирует определенное количество вредных выбросов. Уменьшение объема этих выбросов помогло бы Формуле 1 в рамках принятой в этом году политики по т.н. обнулению выбросов углекислого газа в атмосферу.

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«Мои подчиненные активно изучают имеющиеся возможности по использованию более эффективных видов транспорта, – рассказал прессе Браун. – К примеру, по более активному использованию перевозок по воде – ведь в этом случае природе наносится меньший урон. Мы тщательно изучаем логистику, чтобы снизить такой урон.

К тому же, есть моторхоумы. Вот смотрите: на 15-ти гонках команды пользуются тем, что приготовлено для них на местах – и никто особо не жалуется. Но потом, к примеру, в Монцу все везут эти дворцы, для которых нужно множество грузовиков. Поэтому в будущем мы хотели бы видеть конструкции, которые будут проще в плане перевозки и не потребуют таких затрат, связанных с загрязнением воздуха».

Стоит также добавить, что в настоящее время количество вредных выбросов, генерирующееся при переездах с трассы на трассу, практически не учитывается при составлении календаря. К примеру, расстояние между австрийским «Ред Булл Рингом» и венгерским «Хунгарорингом» составляет всего 400 км. Но между Гран При Австрии и Гран При Венгрии в календаре стоит гонка в британском Сильверстоуне – и в итоге по пути из Шпильберга в окрестности Будапешта команды делают крюк в 3 000 км.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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