«Росгонки» раскрыли статистику продаж билетов на Гран При России

В компании «Росгонки» отметили, что по состоянию на 13 января билетов было продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажа билетов на предстоящий Гран При стартовала 7 октября 2019-го.

В лидерах по темпам продаж оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В десятку также попали замкнули Ростов-на-Дон, Екатеринбург, Ставрополь, Новороссийск, Нижний Новгород и Воронеж.

Среди зарубежных болельщиков, как отметили промоутеры этапа, самыми активными оказались финны, немцы и белорусы.