«Росгонки» раскрыли статистику продаж билетов на Гран При России
Поделились
Комментарии
Организаторы сочинской гонки рассказали о ходе продаж билетов на этап Формулы 1, который состоится 24-27 сентября.
В компании «Росгонки» отметили, что по состоянию на 13 января билетов было продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажа билетов на предстоящий Гран При стартовала 7 октября 2019-го.
В лидерах по темпам продаж оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В десятку также попали замкнули Ростов-на-Дон, Екатеринбург, Ставрополь, Новороссийск, Нижний Новгород и Воронеж.
Среди зарубежных болельщиков, как отметили промоутеры этапа, самыми активными оказались финны, немцы и белорусы.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России Билеты
|Автор
|Денис Буденков
«Росгонки» раскрыли статистику продаж билетов на Гран При России
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу