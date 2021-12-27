«Росгонки» о ситуации в Сочи: Дело не только в коронавирусе

Компания «Росгонки», которая управляет автодромом в Сочи, опубликовала еще одно сообщение, в котором признается, что «проведение гоночных программ приостановлено». Это связано с тем, что «коммерческие активности превышают допустимые параметры уровня шума», говорится в сообщении «Росгонок».

Вчера в соцсетях появились сообщения о временном закрытии автодрома. Судя по всему, там действительно отменили некоторые частные тесты, которые в России зимой проводить более негде. В первом сообщении «Росгонок» говорилось, что это связано с коронавирусными ограничениями.

Напомним, что более года назад на местности, включающей в том числе трассу в Сочи, была создана Федеральная территория «Сириус», которая подчиняется непосредственно центральным властям России и обладает независимым от Сочи бюджетом. По плану развития кластера, постепенно полномочия «Сириуса» на отведенной ему территории усиливаются.

При этом в сообщении «Росгонок» говорится, что те спортивные мероприятия, которые уже внесены в календарь на 2022 год, состоятся. В частности, упоминаются Sochi Drift Challenge, RDS, IDC и РСКГ WTCR. Также в следующем году в Сочи в последний раз должен пройти Гран При России Формулы 1, который с 2023 года переезжает на «Игору Драйв».