Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Нико Росберг покинул Формулу 1 сразу после того, как смог опередить в своре за титул своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Свое решение немецкий гонщик, которому тогда был всего 31 год, объяснил желанием проводить больше времени с семьей.

После этого Нико не терял связей с миром гонок, и хотя сам ни разу больше не выходил на старт, стал популярным экспертом и возглавил собственную команду Rosberg X Racing в серии Extreme E. Проект оказался успешным – уже в дебютном сезоне-2021 гонщики Росберга стали чемпионами внедорожных электрогонок.

Правда, отстоять титул им не удалось – в минувшие выходные в Уругвае RXR проиграла борьбу за титул соперникам из X44 Льюиса Хэмилтона.

Журналисты испанской газеты AS поинтересовались у Нико, не рассматривает ли он возможность, используя полученный в XE опыт, попробовать себя в роли главы коллектива и в Формуле 1.

«Это хороший вопрос, – ответил Росберг. – Его стали часто задавать мне, когда проект в Extreme E показал свою силу. Но мой ответ прост: нет.

Прелесть XE в том, что здесь не так много этапов. Знаете, сейчас у нас всего пять гонок, а в Ф1 их 24. Это требует полноценной загрузки и не оставляет практически никакого времени, которое я мог бы проводить с семьей, с друзьями. Так что для меня этот вопрос закрыт.

Я прошел через все это, будучи пилотом – и сейчас не хочу повторять заново. Для этого нужны полная самоотдача, непреклонность и целеустремленность… Я люблю свою нынешнюю жизнь, а это значит, что никогда не соглашусь на полную загрузку в Ф1».

Фернандо Алонсо остается самым старшим в пелотоне Ф1. Испанец прошел в чемпионат мира за пять лет до Росберга и продолжает выступления в 41-летнем возрасте. Недавно испанец подписал новый двухлетний контракт с Aston Martin.