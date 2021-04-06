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Формула 1 / Новость

Росберг заступился за Феттеля

Автор:
, редактор Motorsport-Total

Чемпион мира 2016 года не стал присоединяться к тем, кто обрушился с критикой на Себастьяна Феттеля после гонки в Бахрейне

Росберг заступился за Феттеля

Дебют в составе команды Aston Martin сложился для Феттеля из рук вон плохо. Опытный гонщик оказался одним из последних и в квалификации, и в гонке, получил несколько штрафов и угодил в аварию.

После этого только ленивый не высказался о том, что обладатель четырех титулов не справляется с прессингом.

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Одним из немногих, кто взглянул на ситуацию иначе, оказался Нико Росберг. По мнению экс-пилота Ф1, не стоит делать серьезных выводов из одного уик-энда, тем более, что он стал для Себа первым в новой команде и первым за рулем машины с совершенно непривычной для него философией. 

«Мы увидели ошибку, нетипичную для четырехкратного чемпиона, – сказал Нико в эфире Sky Sports F1. – Но это же новая команда, ему нужно чуть больше времени». 

Росберг подчеркнул, что сейчас Феттелю важнее всего избавиться от негативного психологического состояния: «Это невероятно важно. Но талант Себастьяна не вызывает сомнений, его подтверждают победы и титулы. Он точно справится с этой ситуацией».

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Также Нико похвалил Мика Шумахера, с отцом которого не так давно выступал в одной команде. 

«Приятно наблюдать за ним, – отметил бывший гонщик. – У него получается очень неплохо. В Формуле 1 вы должны прежде всего прежде всего стремиться опережать своего напарника, это самое важное. И с этой точки зрения его дебют оказался успешным».

Шумахер-младший смог обогнать в квалификации своего партнера по Haas Никиту Мазепина, а в гонке, в отличие от россиянина, Мик добрался до клетчатого флага – правда, самым последним.

«Ему нужно дать время, – продолжил Росберг. – Это логично для самого главного класса. Сюда нельзя прийти и сразу же начать доминировать. 

Потому давайте подождем, он только учится. Ты должен найти собственный путь. И мне кажется, у Мика хорошее будущее».

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Себастьян Феттель, Aston Martin, Мик Шумахер, Haas F1, на стартовом поле

Себастьян Феттель, Aston Martin, Мик Шумахер, Haas F1, на стартовом поле

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг , Себастьян Феттель , Мик Шумахер
Автор Норман Фишер

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