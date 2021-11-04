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Формула 1 Новости

Росберг: Я бы не продержался в Ф1 и двух кругов

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Бывший чемпион физически не готов управлять болидом

Росберг: Я бы не продержался в Ф1 и двух кругов

Нико Росберг покинул Формулу 1 после того, как стал чемпионом мира в 2016 году. В конце прошлого сезона его бывшему напарнику Льюису Хэмилтону потребовалась замена на Гран При Сахира из-за коронавируса. Его место занял пилот Williams Джордж Расселл. 

Росберг признал, что был бы готов обсудить с Mercedes единичное выступление, но вряд ли справился бы с ним.

«Я бы точно взял телефон, чтобы поговорить с ними, – сказал немец в блоге Дженсона Баттона. – Но я физически не смог бы проехать гонку. Без шансов. Больше двух кругов бы не продержался. У меня бы руки и пальцы окаменели и я бы руль удержать не мог.

Не говоря уже о том, что шея бы между ног провалилась на торможении, ведь я бы голову удержать не смог. Все эти перегрузки требуют подготовки специфических мышц. Так что я думал об этом, но физически не смог бы выступить».

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